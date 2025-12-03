নারীকে বেধড়ক পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে এল স্বামী, কামড়াল কুকুর

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জে যৌতুকের দাবিতে এক নারীকে বেধড়ক পিটিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকার সময় কুকুরও কামড়েছে তাঁকে। এ ঘটনায় আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) কিশোরগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারীর মা।
গত ২৬ নভেম্বর এক লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে ভুক্তভোগী নারীকে মারধরের ঘটনা ঘটে।
মামলায় আসামিরা হলেন ভুক্তভোগী নারীর স্বামী মো. শহীদ মিয়া, শ্বশুর সাবান মিয়া ও শাশুড়ি মঞ্জিলা খাতুন। তাঁরা সদর উপজেলার মাইজখাপন ইউনিয়নের চৌধুরীহাঁটি গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে ভুক্তভোগী নারীর বাবার বাড়ি একই এলাকায়। তিনি গৃহকর্মীর কাজ করেন।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালে শহীদ মিয়ার সঙ্গে ভুক্তভোগী নারীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের টাকার জন্য ওই নারীকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন করতেন। এ নিয়ে এলাকায় অনেক সালিসও হয়। গত ২৬ নভেম্বর ভুক্তভোগী ওই নারীর কাছে ১ লাখ টাকা দাবি করেন স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি। টাকা দিতে রাজি না হলে তাঁর ওপরে চলে ব্যাপক নির্যাতন। বাঁশ ও এসএস পাইপ দিয়ে তাঁকে বেধড়ক পেটান স্বামী শহীদ মিয়া। একপর্যায়ে ভুক্তভোগী নারী মারধরে অচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে বাড়ির পাশে সামনের সড়কে ফেলে দেন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা। এ সময় কুকুর ওই নারীকে কামড়িয়ে জখম করে। পরে আশপাশের লোকজনের কাছে খবর পেয়ে ভুক্তভোগী নারীকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন তাঁর মা।
ভুক্তভোগী নারীর মা বলেন, ‘আমার মেয়েকে মেরে কোমরের হাড় ভেঙে ফেলেছে ওই পাষণ্ডরা। মারপিট করে সড়কে ফেলে রাখে আমার মেয়েকে। অজ্ঞান অবস্থায় আমার মেয়েকে পাগলা কুকুরেও কামড়িয়েছিল। আমার মেয়ে বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এতেও শান্ত হয়নি তারা। আমাদের রাস্তায় পেয়ে হুমকি দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমরা ভয়ে-আতঙ্কে আছি। আমরা গরিব মানুষ কি তাহলে বিচার পাব না!’
কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) তাজরীন তৈয়ব বলেন, কোমরে আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে অবস্থা উন্নতির দিকে। এ ছাড়া কুকুরে কামড় দিয়েছিল। সেই কামড়ের ক্ষতও এখন উন্নতির দিকে। কুকুরের কামড়ের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।
অভিযুক্ত স্বামী মো. শহীদ মিয়া বলেন, ‘আমি মেরেছি, কিন্তু এসএস পাইপ দিয়ে মারিনি। আমি স্ত্রীকে রাস্তায়ও ফেলে আসিনি। আমার স্ত্রী ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি থেকে নিজেই চলে যায়। আমাদের নামে যেসব বলা হয়েছে, সব মিথ্যা।’
বাদীপক্ষের আইনজীবী শাহাদাত হোসেন মামুন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাদীর জবানবন্দি নিয়ে কিশোরগঞ্জ মডেল থানাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আদেশ দিয়েছেন আদালত।
কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আদালতের আদেশ আমাদের হাতে এসে এখনো পৌঁছায়নি। হাতে পেলেই তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করব।’
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ঈশ্বরদীতে আটটি কুকুরছানাকে বস্তাবন্দী করে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত নিশি রহমানকে (৩৮) গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁকে ঈশ্বরদী থানা থেকে পাবনার আমলি আদালত-২-এ সোপর্দ করা হয়। শুনানি শেষে আদালতের বিচারক তরিকুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানো নির্দেশ দেন।
এর আগে মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঈশ্বরদী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আকলিমা খাতুন বাদী হয়ে নিশি রহমানকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করেন।
পরে রাত দেড়টার দিকে ঈশ্বরদী পৌর সদরের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। নিশি রহমান ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী।
পাবনার (ঈশ্বরদী সার্কেল) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বাদী হয়ে মামলা করেছেন। মামলায় অভিযুক্ত একমাত্র আসামি নিশি রহমানকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, ‘প্রাথমিক তদন্ত ও গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে আমরা জানতে পেরেছি, কুকুরের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে নিশি রহমান ছানাগুলোকে বস্তায় ভরে পুকুরপাড়ে রেখেছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। কে পুকুরে ফেলেছে, সেটি তিনি জানেন না। আমরা ঘটনাটি আরও তদন্ত করে দেখছি।’
দীর্ঘদিন ধরেই ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের একটি কোনায় থাকত টম নামে একটি কুকুর। এক সপ্তাহ আগে টম আটটি বাচ্চা প্রসব করে। সোমবার সকাল থেকে তার ছানাগুলো না পেয়ে পাগলপ্রায় অবস্থায় কান্না আর ছোটাছুটি করতে দেখা যায় মা কুকুরকে।
পরে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা জানতে পারেন, ঈশ্বরদী উপজেলা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নের স্ত্রী জীবন্ত আটটি কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে রোববার রাতের কোনো এক সময় ফেলে দেন উপজেলা পরিষদের পুকুরে। পরদিন সোমবার সকালে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় কুকুরছানাগুলোর মরদেহ।
ঈশ্বরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, ‘কুকুরছানা হত্যার ঘটনায় ক্ষুদ্র কৃষক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা হাসানুর রহমান নয়নকে সোমবার (১ ডিসেম্বর) গেজেটেড কোয়ার্টার ছাড়তে লিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে বাসা খালি করে অন্যত্র চলে যায়।’
ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর ডেমরার বামৈলে এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ি আহত হয়েছেন। আহত দুজন হলেন মোরশেদা আক্তার (২৩) ও তাঁর মা সাহিদা বেগম (৪০)।
আজ বুধবার দুপুরের দিকে বামৈলের মাতব্বর গলির একটি বাসায় ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত সোহাগ মিয়াকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আহত মোরশেদার মামা মফিজুল ইসলাম আকাশ বলেন, বামৈলের মাতব্বর গলিতে ভাড়া বাসায় থাকেন তাঁর বোন সাহিদা ও ভাগনি মোরশেদা। মোরশেদা ও তাঁর স্বামী সোহাগ পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। বিভিন্ন সময় পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হতো। মোরশেদাকে সন্দেহ করতেন সোহাগ। এসব বিষয় নিয়ে আজ দুপুরে বাসায় মোরশেদার সঙ্গে ঝগড়া লাগে সোহাগের।
সোহাগ একপর্যায়ে মোরশেদাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। সাহিদা বেগম বাধা দিতে গেলে তাঁকেও ছুরিকাঘাত করেন সোহাগ। মা-মেয়ের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা এসে দুজনকে উদ্ধার করে এবং সোহাগকে ধরে ফেলে। পরে মা-মেয়েকে ঢামেক হাসপাতালে আনা হয়।
ডেমরা থানার উপপরিদর্শক মো. শাহিন পারভেজ বলেন, দুপুরে খবর পেয়ে বামৈলে গিয়ে সোহাগ মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়েছেন। জানা গেছে, স্ত্রী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত বলে সন্দেহ সোহাগের। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে সোহাগ স্ত্রীকে এবং তাঁকে বাঁচাতে আসা শাশুড়িকে ছুরিকাঘাত করেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার গল্লামারীতে ময়ূর নদের ওপর নতুন সেতু নির্মাণকাজ পুনরায় চালুর দাবিতে এক ঘণ্টা অচল কর্মসূচি পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সড়কের উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে।
কর্মসূচি চলাকালে সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ করে জনভোগান্তি নিরসনের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, নগরীর প্রধান প্রবেশদ্বার গল্লামারী সেতুটি নির্মিত না হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে। তীব্র যানজটে কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এ নিয়ে খুলনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন দাবি জানালেও সড়ক বিভাগের টনক নড়ছে না।
বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসীর সভাপতি ডা. মোহম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এস এম মাহবুবুর রহমান সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর খুলনা নগর সেক্রেটারি জেনারেল জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতা মিজানুর রহমান বাবু, বৃহত্তর উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির নিজামুর রহমান লালু, ইসলামী আন্দোলনের নগর সহসভাপতি শেখ নাসির উদ্দিন, নাগরিক ফোরামে ইকবাল হোসেন তুহিন, এস এম সোহরাব হোসেন, জামাল মোড়ল, সিরাজ উদ্দিন সেন্টু প্রমুখ।
নাগরিক নেতারা বলেন, মহানগরীর গল্লামারীর ময়ূর নদের ওপর পুরোনো সেতুর পাশাপাশি ২০১৬ সালে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হওয়ায় ময়ূর নদ রক্ষা ও নৌযান চলাচল বিবেচনায় না থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে সেটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে পাশাপাশি দুটি সেতু নির্মাণের জন্য ২০২০ সালের ১ জুলাই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।
বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর আগের সেতুটি ভাঙার কাজ শুরু হয়। নতুন সেতুর নির্মাণকাজের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ হয়নি। কাজের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় বাড়ানো হয়। পরে আবার ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার শর্তে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডকে ৬৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকার কার্যাদেশ দেয় সড়ক বিভাগ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখানে ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে দৈর্ঘ্য ৬৮.৭০ মিটার দৈর্ঘ্য, ১৩.৭০ মিটার প্রস্থ ও ৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি সেতু নির্মাণের কথা রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সেতুর নির্মাণকাজ। এ নিয়ে আন্দোলনের মুখে সড়ক বিভাগ কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।
খুলনার গল্লামারীতে ময়ূর নদের ওপর নতুন সেতু নির্মাণকাজ পুনরায় চালুর দাবিতে এক ঘণ্টা অচল কর্মসূচি পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সড়কের উভয় পাশে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে।
কর্মসূচি চলাকালে সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ করে জনভোগান্তি নিরসনের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, নগরীর প্রধান প্রবেশদ্বার গল্লামারী সেতুটি নির্মিত না হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছে। তীব্র যানজটে কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এ নিয়ে খুলনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন দাবি জানালেও সড়ক বিভাগের টনক নড়ছে না।
বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসীর সভাপতি ডা. মোহম্মদ নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এস এম মাহবুবুর রহমান সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর খুলনা নগর সেক্রেটারি জেনারেল জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতা মিজানুর রহমান বাবু, বৃহত্তর উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির নিজামুর রহমান লালু, ইসলামী আন্দোলনের নগর সহসভাপতি শেখ নাসির উদ্দিন, নাগরিক ফোরামে ইকবাল হোসেন তুহিন, এস এম সোহরাব হোসেন, জামাল মোড়ল, সিরাজ উদ্দিন সেন্টু প্রমুখ।
নাগরিক নেতারা বলেন, মহানগরীর গল্লামারীর ময়ূর নদের ওপর পুরোনো সেতুর পাশাপাশি ২০১৬ সালে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হওয়ায় ময়ূর নদ রক্ষা ও নৌযান চলাচল বিবেচনায় না থাকায় কয়েক বছরের মধ্যে সেটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে পাশাপাশি দুটি সেতু নির্মাণের জন্য ২০২০ সালের ১ জুলাই জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর নতুন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।
বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালের ১৫ নভেম্বর আগের সেতুটি ভাঙার কাজ শুরু হয়। নতুন সেতুর নির্মাণকাজের মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা শেষ হয়নি। কাজের মেয়াদ ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় বাড়ানো হয়। পরে আবার ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার শর্তে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডকে ৬৭ কোটি ৭৭ লাখ টাকার কার্যাদেশ দেয় সড়ক বিভাগ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখানে ঢাকার হাতিরঝিলের আদলে দৈর্ঘ্য ৬৮.৭০ মিটার দৈর্ঘ্য, ১৩.৭০ মিটার প্রস্থ ও ৫ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি সেতু নির্মাণের কথা রয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার পরিবর্তনের পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় সেতুর নির্মাণকাজ। এ নিয়ে আন্দোলনের মুখে সড়ক বিভাগ কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।
নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলের লোহাগড়ায় বসতঘর থেকে মো. ইমরুল ভূঁইয়া (৩৮) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে পৌরসভার কুন্দশী এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি কুন্দশী গ্রামের মৃত লুৎফর রহমান ভূঁইয়ার ছেলে।
লোহাগড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অজিত কুমার রায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইমরুল ওই বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ইমরুলের তেমন একটা সম্পর্ক ছিল না। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক বছর ধরে মামলা চলে আসছিল। বুধবার দুপুরের দিকে ওই বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লে প্রতিবেশী ঘরের ভেতরে গিয়ে অর্ধগলিত অবস্থায় ইমরুলের মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশে খবর দিলে লোহাগড়া থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
লোহাগড়া থানার ওসি (তদন্ত) অজিত কুমার রায় আরও বলেন, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ব্যাপারে থানায় ইউডি মামলা হয়েছে।
