কেসিসি পরিচালিত পশুর হাট থেকে সোয়া ২ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়

খুলনা মহানগরীর জোড়াগেট হাটে বসা খুলনার সবচেয়ে বড় কোরবানির পশুর হাট শেষ হয়েছে। খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) পরিচালিত এই পশুর হাট থেকে এবার সোয়া ২ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়। এটি গত বছরের তুলনায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা বেশি। কেসিসির নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
কেসিসির নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জোড়াগেট হাট থেকে রেকর্ড পরিমাণ ৬ হাজার ৮৮০টি কোরবানির পশু বিক্রি হয়েছে। এবারের হাটে বিক্রি হওয়া পশুর মধ্যে গরু ৪ হাজার ৪৩৩টি, ছাগল ২ হাজার ২৭০, ভেড়া ১৭৬ এবং মহিষ বিক্রি হয়েছে একটি। ৪ শতাংশ হাসিল (খাজনা) হারে এ থেকে কেসিসির তহবিলে জমা হয়েছে ২ কোটি ১৫ লাখ ৪৪ হাজার ২৩২ টাকার রাজস্ব। গত ঈদুল আজহায় রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২ কোটি ৭ লাখ টাকা।
এবারের ঈদুল আজহা উপলক্ষে ২১ মে জোড়াগেট কোরবানির পশুর হাট বসে। হাটের উদ্বোধন করেন কেসিসির প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু।
