সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাঁদের চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। কোপা মাসুদের সহযোগী দুজন হলেন—শেখ বাদশা ও জুয়েল রানা।
কোপা মাসুদ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দহকুলা গ্রামের বাসিন্দা। আর শেখ বাদশা ও জুয়েল রানা ব্রহ্মরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা।
বৃহস্পতিবার দুপুরে সাতক্ষীরা সেনাক্যাম্প থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, কোপা মাসুদ ও তাঁর সহযোগীদের চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ ছিল সাধারণ মানুষ। প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখতেন তাঁরা। বুধবার রাতে চাপাতি ও মাদকসহ তাঁদের ব্রহ্মরাজপুর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সাতক্ষীরা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম জানান, কোপা মাসুদের বিরুদ্ধে সদর থানায় পাঁচটি চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। বুধবার রাতে কোপা মাসুদ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে সেনা ক্যাম্পে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের থানায় সোপর্দ করা হয়। তাঁদের আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
