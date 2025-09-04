Ajker Patrika
সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
বুধবার রাতে চাপাতি ও মাদকসহ কোপা মাসুদ ও তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
বুধবার রাতে চাপাতি ও মাদকসহ কোপা মাসুদ ও তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাঁদের চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে। কোপা মাসুদের সহযোগী দুজন হলেন—শেখ বাদশা ও জুয়েল রানা।

কোপা মাসুদ সাতক্ষীরা সদর উপজেলার দহকুলা গ্রামের বাসিন্দা। আর শেখ বাদশা ও জুয়েল রানা ব্রহ্মরাজপুর গ্রামের বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সাতক্ষীরা সেনাক্যাম্প থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, কোপা মাসুদ ও তাঁর সহযোগীদের চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ ছিল সাধারণ মানুষ। প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখতেন তাঁরা। বুধবার রাতে চাপাতি ও মাদকসহ তাঁদের ব্রহ্মরাজপুর বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাতক্ষীরা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম জানান, কোপা মাসুদের বিরুদ্ধে সদর থানায় পাঁচটি চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। বুধবার রাতে কোপা মাসুদ ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তার করে সেনা ক্যাম্পে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের থানায় সোপর্দ করা হয়। তাঁদের আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

