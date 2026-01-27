খুলনার রূপসায় মাছ ব্যবসায়ীকে দুর্বৃত্তদের গুলি, এলাকায় আতঙ্ক

খুলনায় নগরে মামুন অর রশিদ ওরফে বাবু (৩৮) নামের এক যুবককে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পূর্ব রূপসার মীনা বাড়ি মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।
মামুন অর রশিদকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি খুলনা সদর থানার নতুন বাজার এলাকার আবু বক্করের ছেলে। মামুন পেশায় মাছ ব্যবসায়ী।
রূপসা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবক মামুন ঘটনার সময় পূর্ব রূপসার মীনা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুলি তাঁর বাম কাঁধে বিদ্ধ হয়। স্থানীয় লোকজন শব্দ শুনে মামুনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।’
আশরাফুল আলম আরও বলেন, ‘আহত যুবক মাছ ব্যবসায়ী বলে জানা গেছে। তবে কী কারণে তাঁকে গুলি করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় এখনো থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়নি।’
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘আমরা গত ১৭ বছর শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদ দেখেছি, কিন্তু ক্ষমতায় না আসতেই আমরা গত ১৭ মাস আরেকটি দলকে শেখ হাসিনার মতো ফ্যাসিবাদ দেখছি।১০ মিনিট আগে
গণভোটে ‘হ্যাঁ’র পক্ষে জনমত গঠন এবং শহীদ ওসমান হাদির স্মরণে ফেনীতে কাওয়ালি সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ফেনীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নজরুল-ফররুখ পরিষদ ফেনী জেলা শাখা।১৩ মিনিট আগে
কেউ যদি আপনার কাছে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করতে আসে, সে মোনাফেক। আর কেউ যদি বিশ্বাস করে যে একখানা ভোট দিয়ে কেউ জান্নাতে যাবে, তাহলে সে শিরকি করল।২৩ মিনিট আগে
খাবার পানি নেওয়াকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে রেলবস্তিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারীসহ সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার প্রান্তিকপাড়া রেলবস্তি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে