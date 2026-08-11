খুলনা ক্লাবের সভাপতিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জেলা পরিষদ প্রশাসকের বিরুদ্ধে

ক্লাবের সদস্যপদ ও টেনিস মাঠ ব্যবহারের অনুমতি না দেওয়ায় খুলনা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি সারফুজ্জামান টপিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব (ভারপ্রাপ্ত) এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পির বিরুদ্ধে।
গতকাল সোমবার খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ওই ক্লাবের পরিচালনা পর্ষদ।
অভিযোগে বলা হয়, সম্প্রতি খুলনা ক্লাব লিমিটেডের সভাপতি সারফুজ্জামান টপির সঙ্গে একাধিকবার অশোভন আচরণ, গালিগালাজ, হুমকি এবং ক্লাবের সদস্যপদ দেওয়ার জন্য অযাচিত চাপ ও আক্রোশ প্রদর্শন করেছেন মনিরুল হাসান।
অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে খুলনা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সদস্য সচিব (ভারপ্রাপ্ত) এস এম মনিরুল হাসান বাপ্পি বলেন, ‘এটি তেমন কিছুই না। আমি খুলনা ক্লাবের সভাপতির কাছে সদস্য ফরম চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি দেবেন না। এ নিয়ে ফোনে সামান্য তর্কাতর্কি হয়েছিল।’
মনিরুল আরও জানান, গত রমজান মাসে জেলা বিএনপির ইফতার মাহফিলে খুলনা ক্লাবের হল ভাড়া নিয়ে সভাপতির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়। তাই প্রতিশোধ নিতে তিনি মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছেন।
অভিযোগ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন পরিচালক ডা. শেখ মো. রেজওয়ান, সৈয়দ মাসুম জাফর, ডা. মো. মাহমুদ হানান লেনিন, ইঞ্জিনিয়ার সাফায়েত আব্দুল্লাহ রুশো, মেজর (অবঃ) ইমতিয়াজ আহমেদ, আহসান হায়দার চৌধুরী (বিপু), মো. আমিনুল ইসলাম ও মো. আতা-ই-মুনীর।
ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝরা ইউনিয়নের শ্যামপুর এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) বেশ কিছু লিফলেট উদ্ধার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা।১০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন নৌ-চলাচল চ্যানেলে জেলেদের জাল পেতে মাছ ধরার অভিযোগ তুলে ১৭ আগস্টের মধ্যে এসব জাল সরানোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাল অপসারণ করা না হলে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সংগঠনটির নেতারা।৩২ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারের তেঁতুলঝরা ইউনিয়নের শ্যামপুর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে ছয়টি বোমা ও বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। বাড়িটির ভেতরে কয়েকজন সন্ত্রাসী অবস্থান করছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার রাতে বাড়িটি ঘিরে অভিযান শুরু করা হয়।৪৪ মিনিট আগে
গতকাল সোমবার রাত ৮টার দিকে পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী তৌহিদুল ইসলাম সার বিক্রির রসিদ দেখাতে পারেননি। পাশাপাশি ৪৬৭ বস্তা সারের হিসেবেও গড়মিল ছিল।১ ঘণ্টা আগে