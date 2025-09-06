Ajker Patrika
খুলনায় অস্ত্র-গ্রেনেডসহ যুবদলনেতা গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীতে অস্ত্র, গুলি, সাউন্ড গ্রেনেডসহ ৩১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান টুকুকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনা নগরীতে অস্ত্র, গুলি, সাউন্ড গ্রেনেডসহ ৩১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান টুকুকে গ্রেপ্তার করে যৌথ বাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনা নগরীতে অস্ত্র, গুল, সাউন্ড গ্রেনেডসহ ৩১ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি কামরুজ্জামান টুকুকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল শুক্রবার দিবাগত শেষ রাতে ৩১ নম্বর ওয়ার্ড হাজী মালেক কবরস্থানসংলগ্ন বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় একটি একনলা বন্দুক, ৯ রাউন্ড গুলি ও একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় রাতে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি করা হয়। টুকু লবণচরা হাজি মালেক কবরস্থান এলাকার বাসিন্দা সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

সাবেক যুবদলনেতার গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান বলেন, পুলিশ ও সোনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী রাত ৩টার দিকে টুকুর বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তাঁর ঘর থেকে একটি একনলা বন্দুক, ৯ রাউন্ড গুলি ও একটি সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার করে। রাতে গ্রেপ্তারের পর তাঁকে লবণচরা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ওসি আরও জানান, পরবর্তী সময়ে তিনি অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।

