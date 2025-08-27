Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

কলারোয়ায় রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরায় ইমরান হোসেন (২৭) নামের এক রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে কলারোয়া উপজেলার কাজীরহাট কলেজের সামনে একটি মাছের ঘের থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

ইমরান কলারোয়ার কেরালকাতা গ্রামের ছদর উদ্দীনের ছেলে।

কলারোয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সাইফুল ইসলাম জানান, গত ২৪ আগস্ট থেকে ইমরান হোসেন নিখোঁজ ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করা হয়েছিল। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকান্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত ছাড়া বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।

বিষয়:

সাতক্ষীরাউদ্ধারখুলনা বিভাগকলারোয়ালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

কলারোয়ায় রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

কলারোয়ায় রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু