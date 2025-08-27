কলারোয়ায় রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
সাতক্ষীরায় ইমরান হোসেন (২৭) নামের এক রাজমিস্ত্রির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে কলারোয়া উপজেলার কাজীরহাট কলেজের সামনে একটি মাছের ঘের থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
ইমরান কলারোয়ার কেরালকাতা গ্রামের ছদর উদ্দীনের ছেলে।
কলারোয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ সাইফুল ইসলাম জানান, গত ২৪ আগস্ট থেকে ইমরান হোসেন নিখোঁজ ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করা হয়েছিল। আজ সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকান্ড বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে তদন্ত ছাড়া বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।
