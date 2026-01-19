নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় মো. মোতালেব নামে র্যাবের এক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এ ঘটনায় র্যাবের আরও তিন সদস্য আহত হয়েছেন। ঘটনার পর সন্ধ্যায় র্যাবের অতিরিক্ত অতিরিক্ত ফোর্স ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অভিযান শুরু করেছে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে সীতাকুণ্ড থানাধীন পাহাড়ি এলাকাটিতে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
নিহত র্যাব কর্মকর্তা হলেন র্যাব-৭ চট্টগ্রামের ডিএডি মো. মোতালেব। আহত তিন র্যাব সদস্য হলেন-ল্যান্স নায়েক ইমাম উদ্দিন, নায়েক আরিফ ও কনস্টেবল রিফাত। র্যাব কর্মকর্তা মোতালেব সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে নিহত হন বলে নিশ্চিত করেছে র্যাবের সূত্রগুলো।
সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মহিনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, র্যাবের ওপর হামলার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে র্যাব ও সেনা সদস্যদের সঙ্গে যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে।
র্যাব-৭ এর একজন কর্মকর্তা জানান, জঙ্গল সলিমপুরে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে একজনকে অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে র্যাব সদস্যরা। পরে আসামিকে নিয়ে আসার পথে র্যাবের ওপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়ে ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে র্যাব কর্মকর্তা মোতালেবসহ চারজন আহত হন।
এ সময় র্যাব কর্মকর্তা মোতালেবকে উদ্ধার করে সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাকি আহত র্যাবের তিন সদস্যকে সন্ত্রাসীরা জিম্মি করে রাখে। পরে র্যাবের অতিরিক্ত ফোর্স ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করেন। আহতরা বর্তমানে সামরিক হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে।
চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সন্ধ্যায় আহত র্যাব কর্মকর্তা মোতালেব সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
প্রসঙ্গত, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় জঙ্গল সলিমপুর দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়খেকো, ভূমিদস্যু ও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত। এলাকাটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী একে অপরের মধ্যে সংঘর্ষ, খুনোখুনি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে আসছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জঙ্গল সলিমপুরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ আরও বেড়ে যায়। এর জেরে একাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সবশেষ ওই এলাকায় দুটি পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় একজন নিহত হন। এর পরদিন সেখানে সংবাদ সংগ্রহে গেলে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন দুই সাংবাদিক।
এর আগেও একাধিকবার জঙ্গল সলিমপুরে উচ্ছেদ ও পাহাড় কাটা বন্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে হামলার মুখে পড়ে প্রশাসন। ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর সেখানে উচ্ছেদ অভিযান শেষে ফেরার পথে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছিলেন।
