হত্যার হুমকি: আমির হামজার সব ওয়াজ মাহফিল স্থগিত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আমির হামজা। ছবি: সংগৃহীত

হত্যার হুমকির পর নিরাপত্তার কারণে সারা দেশে নিজের ওয়াজ ও তফসির মাহফিল স্থগিত ঘোষণা করেছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা। গতকাল রোববার রাতে যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।

পোস্টে আমির হামজা জানান, আজ সোমবার থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁর পূর্বনির্ধারিত সব ওয়াজ ও তফসির মাহফিলের শিডিউল স্থগিত থাকবে। এমন সিদ্ধান্তের জন্য আয়োজক কমিটির কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

আমির হামজা লেখেন, ‘প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নিরাপত্তা সংকট ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমার ওয়াজ/তফসির মাহফিলের সকল শিডিউল আজ থেকে স্থগিত ঘোষণা করছি। এমন কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য আমার তফসির মাহফিলের শিডিউল নেওয়া আয়োজক কমিটির কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনাদের দোয়ায় শামিল রাখবেন।

আমির হামজা।’

জামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলাজামায়াতের প্রার্থী আমির হামজার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতার মামলা

গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া আরও এক পোস্টে প্রাণনাশের হুমকির কথা জানান মুফতি আমির হামজা। তিনি জানান, গত শনিবার (১৭ জানুয়ারি) থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

পোস্টে আমির হামজা আকুতি জানিয়ে লেখেন, ‘আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, আমার অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়াতে যেন ইনসাফ কায়েমের লড়াই আমরা শুরু করেছি সেটা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং আমার ৩ শিশু কন্যা সন্তানকে একটু দেখে রাইখেন। আমির হামজা।’

হত্যার হুমকি, ৩ মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে বললেন আমির হামজাহত্যার হুমকি, ৩ মেয়ের দিকে খেয়াল রাখতে বললেন আমির হামজা

এর আগে মুফতি আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে তাঁকে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে মন্তব্য করতে শোনা যায়। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাখ্যাও দেন তিনি।

এদিকে তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে গতকাল কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল মোড় থেকে নারীদের ঝাড়ুমিছিল হয়েছে। একই দিন কুষ্টিয়ার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন সোলাইমান চৌধুরী শিহাব নামের এক ছাত্রদল নেতা। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং তাঁর বাড়ি গাজীপুর জেলায়।

আমির হামজাকে হত্যার হুমকি: প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতার সময় জামায়াত নেতার মৃত্যুআমির হামজাকে হত্যার হুমকি: প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতার সময় জামায়াত নেতার মৃত্যু

অপর দিকে আমির হামজাকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে আজ সদর উপজেলা জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে মারা যান জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক মাওলানা আবুল হাশেম।

কুষ্টিয়াজামায়াতহত্যাখুলনা বিভাগজেলার খবর
