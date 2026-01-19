কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ সোমবার ইসি এই সিদ্ধান্ত জানায়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে কায়কোবাদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছিল। পরে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করা হয়। গতকাল রোববার ছিল ইসির আপিল শুনানির শেষ দিন।
সব আপিল নিষ্পত্তি হলেও কায়কোবাদের বিরুদ্ধে করা আপিলের সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রেখেছিল ইসি। আজ কায়কোবাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে করা আপিল নামঞ্জুর করেছে ইসি। এতে তাঁর প্রার্থিতা বহাল থাকল।
কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ সোমবার ইসি এই সিদ্ধান্ত জানায়।
রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে কায়কোবাদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছিল। পরে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করা হয়। গতকাল রোববার ছিল ইসির আপিল শুনানির শেষ দিন।
সব আপিল নিষ্পত্তি হলেও কায়কোবাদের বিরুদ্ধে করা আপিলের সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রেখেছিল ইসি। আজ কায়কোবাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে করা আপিল নামঞ্জুর করেছে ইসি। এতে তাঁর প্রার্থিতা বহাল থাকল।
একটি কমিশনের একটি জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করারই সুযোগ থাকে। দুইবার কোনো কমিশনই সুযোগ পায় না। কোনো কমিশন আগের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে না। কমিশন একদমই কোনো চাপে নেই। সবাই চায় ভালো নির্বাচন, কমিশনও তাই চায়।১৪ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রে যেতে দুই ক্যাটাগরির ভিসায় এখন থেকে বাংলাদেশিদের ১৫ হাজার ডলার পর্যন্ত বন্ড দিতে হবে। আজ সোমবার ঢাকার মার্কিন দূতাবাস নিজেদের ভেরিফায়েড অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে এই তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন তাদের জন্য এই নিয়ম কার্যকর হবে।৩৮ মিনিট আগে
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের অনুমতি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের বেঞ্চ চার সপ্তাহের জন্য ওই চিঠির কার্যকারিতা স্থগিত করেন।১ ঘণ্টা আগে
অপতথ্য ও বিদেশি প্রযুক্তির অপব্যবহারকে ইরানে সাম্প্রতিক সহিংসতা ও প্রাণহানির মূল কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহনাবাদি। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেটসহ অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ইরানজুড়ে পরিকল্পিতভাবে গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়ানো১ ঘণ্টা আগে