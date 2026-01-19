Ajker Patrika
জাতীয়

কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৪৯
কুমিল্লা–৩ আসনে বিএনপির কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদের প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ সোমবার ইসি এই সিদ্ধান্ত জানায়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার বাছাইয়ে কায়কোবাদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছিল। পরে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে ইসিতে আপিল করা হয়। গতকাল রোববার ছিল ইসির আপিল শুনানির শেষ দিন।

সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মুরাদনগরে ঝাড়ুমিছিলসাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মুরাদনগরে ঝাড়ুমিছিল

সব আপিল নিষ্পত্তি হলেও কায়কোবাদের বিরুদ্ধে করা আপিলের সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রেখেছিল ইসি। আজ কায়কোবাদের মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে করা আপিল নামঞ্জুর করেছে ইসি। এতে তাঁর প্রার্থিতা বহাল থাকল।

আ.লীগ এনসিপির ব্যানারে অপকর্ম করছে, পেছনে ওসি-এসপি: কায়কোবাদআ.লীগ এনসিপির ব্যানারে অপকর্ম করছে, পেছনে ওসি-এসপি: কায়কোবাদ

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশননির্বাচন কমিশনারইসি সচিবপাঠকের আগ্রহ
