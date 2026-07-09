Ajker Patrika
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খুলনায় অস্ত্রসহ আটক ‘খবির বাহিনীর’ প্রধান খবির মোল্লা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় অস্ত্রসহ আটক ‘খবির বাহিনীর’ প্রধান খবির মোল্লা
১৩ মামলার আসামি ডাকাত খবির মোল্লা। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনার দিঘলিয়া থানার গাজীরহাট এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ডাকাত ‘খবির বাহিনীর’ প্রধান খবির মোল্লাকে (৪৭) অস্ত্র, গুলি ও একটি চায়নিজ কুড়ালসহ আটক করেছে র‌্যাব-৬। বৃহস্পতিবার র‌্যাবের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-৬, সিপিসি স্পেশাল কোম্পানির একটি আভিযানিক দল খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানাধীন গাজীরহাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে খবির মোল্লাকে আটক করা হয়। তিনি খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানাধীন জঙ্গুশিয়া গ্রামের কাউসার মোল্লার ছেলে।

র‌্যাব জানায়, অভিযানের সময় ধৃত আসামির কোছ থেকে একটি ওয়ান শুটার গান, দুই রাউন্ড তাজা গুলি ও একটি চায়নিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা আলামত উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে বিধি মোতাবেক জব্দ করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, খবির মোল্লা একজন পেশাদার ডাকাত ও অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী। তার বিরুদ্ধে খুলনা ও নড়াইল জেলার একাধিক থানায় হত্যা, অস্ত্র ও ডাকাতি মামলাসহ মোট ১৩টি মামলা রয়েছে।

পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানায় অস্ত্র আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার করা আলামতসহ তাকে দিঘলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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