Ajker Patrika
খুলনা

ভোট দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে জামায়াত প্রার্থীর ভাইয়ের মৃত্যু

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি
ভোট দেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে জামায়াত প্রার্থীর ভাইয়ের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-২ (সদর-নলছিটি) আসনের ১১ দলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী শেখ নেয়ামুল করিমের ছোট ভাই শেখ এমদাদুল করিম (৪৫) মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত এমদাদুল করিম নলছিটি পৌরসভার অনুরাগ এলাকার এস এম আব্দুল কাদেরের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি পৌর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির অ্যাডভোকেট আল আমিন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে নলছিটি উপজেলার অনুরাগ ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন এমদাদুল করিম। পরে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলে পথে গাড়িতে থাকা অবস্থায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্বজনেরা জানান, এমদাদুল করিম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। ভোট দেওয়ার আগেও তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না।

বিষয়:

ঝালকাঠিখুলনা বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনসংসদজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জ-২ আসনে ৪৪ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

হবিগঞ্জ-২ আসনে ৪৪ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

ভোটকেন্দ্রের কক্ষ দখল করে ব্যালটে সিল, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

ভোটকেন্দ্রের কক্ষ দখল করে ব্যালটে সিল, সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল

নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে

নরসিংদীর ৫ আসনের সবকটিতে ধানের শীষ এগিয়ে