Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

দুবলার চরে রাসপূর্ণিমা শুরু ৩ নভেম্বর, ৫ রুট নির্ধারণ বন বিভাগের

খুলনা প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সুন্দরবনের দুবলার চরে তিন দিনব্যাপী রাসপূর্ণিমা উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। পুণ্যস্নানের জন্য সনাতন ধর্মাবলম্বী ও দর্শনার্থীদের যাতায়াতে বন বিভাগ পাঁচটি পথ (রুট) নির্ধারণ করেছে। এ সময় হরিণ মারার ফাঁদসহ বিভিন্ন দ্রব্য বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

রুটগুলোর প্রথমটি হলো বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের কোবাদক থেকে বাটুলা নদী-বল নদ-পাট কোষ্টা খাল হয়ে হংসরাজ নদ হয়ে দুবলার চর। দ্বিতীয়টি কয়রা, কাশিয়াবাদ, খাসিটানা, বজবজা হয়ে আড়ুয়া শিবসা-মরজাত নদ হয়ে দুবলার চর। তৃতীয়টি হলো নলিয়ান স্টেশন হয়ে শিবসা-মরজাত নদ হয়ে দুবলার চর। চতুর্থটি ঢাংমারী অথবা চাঁদপাই স্টেশন-তিনকোনা দ্বীপ-বরাবর পশুর নদ হয়ে দুবলার চর এবং পঞ্চম রুট হচ্ছে, বগী-বলেশ্বর-সুপতি-কচিখালী-শেলারচর হয়ে সুন্দরবনের বাইরে দিয়ে দুবলার চর।

আগামী ৫ নভেম্বর সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী ‘রাসপূর্ণিমা পূজা ও পুণ্যস্নান’ শেষ হবে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, দুবলার চরের পুণ্যস্নান নিরাপদে যাতায়াতের জন্য সব রুটে দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্বে বন বিভাগ, পুলিশ, বিজিবি ও কোস্ট গার্ডের টহল দল নিয়োজিত থাকবে। পুণ্যস্নানে অংশ নিতে দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীদের ৩ থেকে ৫ নভেম্বর তিন দিনের জন্য বন বিভাগের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রবেশপথে লঞ্চ, ট্রলার ও নৌকার ফি, অবস্থান ফি এবং লোকের সংখ্যা অনুযায়ী বিধি মোতাবেক রাজস্ব আদায় করে পাস দেওয়া হবে। অনুমতি পেতে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপিসহ তীর্থযাত্রীদের আবেদন করতে হবে। প্রতিটি অনুমতিপত্রে সিল মেরে পথ/রুট উল্লেখ্য করা হবে এবং তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীরা পছন্দমতো একটি রুট ব্যবহার করবেন।

৩ নভেম্বর ভাটার সময় দুবলার চরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতে হবে। রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে নৌযান নির্ধারিত রুটে শুধু দিনের বেলায় চলাচল করতে পারবে। বন বিভাগের চেকিং পয়েন্ট ছাড়া কোথাও লঞ্চ, ট্রলার ও নৌকা থামানো যাবে না। ট্রলারে প্রয়োজনীয়সংখ্যক লাইফ জ্যাকেট বা বয়া সংরক্ষণ করতে হবে।

খুলনা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (পূর্ব) হাসানুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, রাসপূর্ণিমায় পুণ্যস্নানের সময় কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও বহন নিষিদ্ধ। কারও কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, হরিণ মারার ফাঁদ, দড়ি, গাছ কাটার কুড়াল, করাত ইত্যাদি অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনো অবস্থাতেই একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, যেমন প্লাস্টিকের প্লেট, পানির বোতল, গ্লাস বা চামচ বহন করা যাবে না।

হাসানুর রহমান আরও বলেন, লঞ্চ, ট্রলার, নৌকায় এবং পুণ্যস্নানের স্থলে মাইক বাজানো, পটকা, বাজি ইত্যাদি ফোটানোসহ সব ধরনের শব্দদূষণ নিষিদ্ধ। রাসপূর্ণিমায় আগত পুণ্যার্থীদের সুন্দরবনে প্রবেশের সময় জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া সনদপত্রের মূল কপি সঙ্গে রাখতে হবে।

বিষয়:

খুলনা বিভাগখুলনারাস উৎসবজেলার খবরসুন্দরবন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

এইচএসসির ফল বিপর্যয়ে অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবি

অস্ত্র নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৪

অস্ত্র নিয়ে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে দুই পক্ষে সংঘর্ষ, আহত ৪

দুবলার চরে রাসপূর্ণিমা শুরু ৩ নভেম্বর, ৫ রুট নির্ধারণ বন বিভাগের

দুবলার চরে রাসপূর্ণিমা শুরু ৩ নভেম্বর, ৫ রুট নির্ধারণ বন বিভাগের

নতুন সার নীতিমালায় ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—দাবি বিক্রেতাদের

নতুন সার নীতিমালায় ৫ কোটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—দাবি বিক্রেতাদের