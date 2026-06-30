Ajker Patrika
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খুলনা

ভ্যান চুরির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে হত্যা, ২ জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
ভ্যান চুরির টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে হত্যা, ২ জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

খুলনার পাইকগাছার ইব্রাহীম মোড়লকে হত্যার দায়ে দুই আসামিকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ মঙ্গলবার খুলনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক চাঁদ মোহাম্মদ আব্দুল আলিম আল রাজী এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মনসুর আহমেদ।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, পাইকগাছা উপজেলার খাটুমারী গ্রামের বাবুল ফকিরের ছেলে মো. আকবর ফকির ও বান্দিকাটি গ্রামের ওহাব জোয়াদ্দারের ছেলে ওবায়দুল্লাহ জোয়াদ্দার। রায় ঘোষণার সময় ওবায়দুল্লা জোয়াদ্দার উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পলাতক রয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ২০২১ সালের ৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় আসামি ওবায়দুল্লাহ ও ইব্রাহীম মোড়ল মোবাইলে কথা বলে পাইকগাছার গদাইপুর বাজারে একত্রিত হয়। বাজার থেকে বিস্কুট, চানাচুর, মুড়ি ও সেভেনআপ কিনে একটি ভ্যানে করে পাইকগাছার সলুয়া গ্রামের একটি বাঁশ বাগানে যান। সেখানে মো. আকবর ফকির, ওবায়দুল্লাহ ও ইব্রাহীম মোড়ল একত্রে বসে খাবার খাবার খান।

একপর্যায়ে চুরি করা ভ্যান বিক্রির টাকার ভাগাভাগি করতে গিয়ে তিনজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। ইব্রাহীমকে মাটিতে ফেলে পিঠের ওপর উঠে বসেন ওবায়দুল্লাহ। পরে আকবর ফকির ও ওবায়দুল্লাহ দুজনে মিলে ইব্রাহীমের গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে। এরপর ইব্রাহীমের মরদেহ একটি পুকুরে ফেলে দিয়ে দুজন ভ্যান বিক্রির ৫ হাজার টাকা ভাগাভাগি করে নেন।

আরও জানা গেছে, লাশের পরিচয় শনাক্ত না হওয়ায় ২০২১ সালের ৬ নভেম্বর পাইকগাছা থানার (উপপরিদর্শক) এসআই মো. আসাদুজ্জামান বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে তদন্ত শেষে ২০২২ সালের ২৮ জানুয়ারি থানার (উপপরিদর্শক) এসআই মুহা. আ. আলীম ওই দুই আসামির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

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