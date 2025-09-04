খুবিতে দুই দিনব্যাপী চাকরি মেলা শুরু শনিবার

খুবি প্রতিনিধি
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন’-এর (কুআ) উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চাকরি মেলা। আগামী শনি ও রোববার (৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর) দুই দিনব্যাপী এই চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অদম্য বাংলা চত্বরে আর ক্যারিয়ার সেশনগুলো হবে সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে।
মেলার আয়োজক কমিটির সদস্যসচিব মাহামুদুল হাসান মিল্লাতের দেওয়া তথ্যমতে, এ মেলায় অংশ নিতে যাচ্ছে দেশের ৩৩টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। এর মধ্যে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, নিউজিল্যান্ড ডেইরি, জিপিএইচ ইস্পাত, ব্র্যাক ব্যাংক, শেলটেকসহ শীর্ষস্থানীয় অনেক কোম্পানি থাকছে। এ ছাড়া খুবির সাবেক শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত সুনামধন্য প্রতিষ্ঠানও এতে অংশ নেবে।
মেলার আয়োজক কমিটির সদস্য মিল্লাত বলেন, ‘প্রথমবারের মতো কুআ জব ফেয়ার-২০২৫ আয়োজন করতে যাচ্ছি। এতে শিক্ষার্থীরা সিভি ড্রপের সুযোগের পাশাপাশি ক্যারিয়ার সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেশনে অংশ নিতে পারবেন। অনেক প্রতিষ্ঠান এখান থেকেই নিয়োগ দেবে।’
জানা গেছে, মেলায় খুবির গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরা সিভি জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আয়োজিত এ মেলায় সাতটি ক্যারিয়ার-সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেশন থাকবে। এতে দেশের সুপরিচিত আলোচক ও খুবির সাবেক শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের দিকনির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই এ মেলার মূল উদ্দেশ্য।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, চাকরি মেলা তাঁদের জন্য এক বিরল সুযোগ। তাঁরা একদিকে সম্ভাব্য নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন, অন্যদিকে ক্যারিয়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও পাবেন। মেলায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে।
মেলা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আহসান হাবিব শিমুল বলেন, ‘খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এবং সদ্য পাসকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রথমবারের মতো ‘কুয়া জব ফেয়ার ২০২৫’ আয়োজন করতে পেরে আমরা সত্যিই আনন্দিত। দুই দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কোম্পানিগুলোর অংশগ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ক্যারিয়ার-বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।’
