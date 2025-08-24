খুলনায় ৫টি সোনার বারসহ চোরাকারবারি গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার সাচিবুনিয়া মোড় থেকে পাঁচটি সোনার বারসহ রেজি (৪২) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লবণচরা থানা-পুলিশ গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ রোববার এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রেজির বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের মধু মোল্লা ডাঙ্গী গ্রামে।
লবণচরা থানার এসআই প্রদীপ বৈদ্য বলেন, লবণচরা থানা-পুলিশের একটি চৌকস দল গতকাল বিকেলে সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড মোড় একালায় চেকপোস্ট পরিচালনা করে। ওই দিন সন্ধ্যায় চেকপোস্ট থেকে আসামির হেফাজত হতে পাঁচটি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার ওজন ৬২৩.৩৮ গ্রাম, বাজারমূল্য আনুমানিক ৮৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সোনার বারের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।
খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার সাচিবুনিয়া মোড় থেকে পাঁচটি সোনার বারসহ রেজি (৪২) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। লবণচরা থানা-পুলিশ গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আজ রোববার এ তথ্য জানানো হয়েছে।
রেজির বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের মধু মোল্লা ডাঙ্গী গ্রামে।
লবণচরা থানার এসআই প্রদীপ বৈদ্য বলেন, লবণচরা থানা-পুলিশের একটি চৌকস দল গতকাল বিকেলে সাচিবুনিয়া বিশ্বরোড মোড় একালায় চেকপোস্ট পরিচালনা করে। ওই দিন সন্ধ্যায় চেকপোস্ট থেকে আসামির হেফাজত হতে পাঁচটি সোনার বার উদ্ধার করা হয়েছে। যার ওজন ৬২৩.৩৮ গ্রাম, বাজারমূল্য আনুমানিক ৮৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সোনার বারের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ১৭ দিন পর ছুরিকাহত এক যুবক মারা গেছেন। তাঁর নাম কাউছার খান (২০)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কাউছার জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে।৫ মিনিট আগে
আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘এখানে আসার আগে আমি ফতুল্লা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। এর করুণ অবস্থা দেখে কান্না চলে আসছে। অথচ এখানে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের আরও সুযোগ-সুবিধা দরকার। এখানে তিনটি উইকেট আছে। আমাদের পরিকল্পনা অন্তত ২০টি উইকেট বানানো। এখন ১২ মাস খেলা হয়।৬ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আওয়ামীপন্থী শিক্ষক নেতা ও সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন১০ মিনিট আগে
বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে পরে এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতির সঙ্গে কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। আর সরকারি চাকরি করে দলীয় পদে থাকার নিয়ম নেই। বড় পদ পেলে না হয় চাকরি ছেড়ে দিতাম।১৯ মিনিট আগে