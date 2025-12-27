Ajker Patrika

রাতে শাহবাগে কেউ অবস্থান করতে পারবে না: ইনকিলাব মঞ্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শাহবাগে শনিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ইনকিলাব মঞ্চের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইনকিলাব মঞ্চ জানিয়েছে, শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের অবরোধ কর্মসূচি আজকের (শনিবার) মতো শেষ হয়েছে। রাতে হাদি চত্বরে (শাহবাগ) কেউ অবস্থান করতে পারবে না।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) ডিএমপি কমিশনারের সংবাদ সম্মেলন পর্যালোচনার পর দুপুর ২টা থেকে ঢাকাসহ ৮ বিভাগে অবরোধ কর্মসূচি চলবে ।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাশাহবাগইনকিলাব-মঞ্চশরিফ ওসমান হাদি
