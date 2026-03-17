Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় ৪০০ টাকার জন্য কৃষক দল নেতার ইটের আঘাতে চায়ের দোকানির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনার রূপসায় মাত্র ৪০০ টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে মাংস বিক্রেতা ও কৃষক দল নেতা আবুল খায়ের লস্করের হামলায় দ্বীন মোহাম্মদ ঢালী (৫২) নামের এক চা বিক্রেতা মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) বিকেলে উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দ্বীন মোহাম্মদ ঢালী ওই এলাকার আবুল কাশেম ঢালীর ছেলে।

নিহত দ্বীন মোহাম্মদের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঘাটভোগ ইউনিয়নের কৃষক দলের আহ্বায়ক ও মাংস বিক্রেতা আবুল খায়ের লস্কর ভবানীপুর গ্রামের চায়ের দোকানদার দ্বীন মোহাম্মদ ঢালীর নিকট মাংস বিক্রির বকেয়া ৪০০ টাকা চান।

বেশ কয়েকবার তাগাদা দিয়ে টাকা না পেয়ে আজ বিকেলে তিনি পুনরায় পাওনা আদায়ে ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে দ্বীন মোহাম্মদের চায়ের দোকানে আসেন। দেনা-পাওনা নিয়ে প্রথমে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও বাগ্‌বিতণ্ডা এবং ধস্তাধস্তি হয়।

একপর্যায়ে আবুল খায়ের লস্কর চা বিক্রেতা দ্বীন মোহাম্মদকে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন। দ্বীন মোহাম্মদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে আবুল খায়ের পালিয়ে যান।

এ সময় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্বীন মোহাম্মদকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠান। দ্রুত তাঁকে খুমেক হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুর রাজ্জাক মীর জানান, ৪০০ টাকা পাওনাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে আবুল খায়ের লস্কর দ্বীন মোহাম্মদকে ইট দিয়ে আঘাত করলে তিনি গুরুতর জখম হন। পরে খুমেক হাসপাতালে মারা গেছেন বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে তথ্য পেয়েছে।

পুলিশ আবুল খায়ের লস্করকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। এদিকে দ্বীন মোহাম্মদের মৃত্যুতে এলাকায় চাপা ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা করা হয়নি।

সাবেক সংসদ সদস্য জি এম ফজলুল হক মারা গেছেন

বিশ্বে মিথেন গ্যাসের ভয়াবহ ‘মেগা-লিক’ উন্মোচিত

নিখোঁজ যুবদল নেতার লাশ উদ্ধার

ভিডিও ভাইরালের পর হাতিয়ার ইউএনও আলাউদ্দিন ওএসডি

ভিজিএফ চাল: ১০ কেজির বদলে মিলছে সাড়ে ৮ কেজি

ঈদের ছুটি: পর্যটকদের বরণে প্রস্তুত কক্সবাজার

রংপুরের পীরগঞ্জ: দুই দশকেও চালু হয়নি পীরগঞ্জের কয়লাখনি

শেষ সময়ে পাঞ্জাবির দোকানে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়

জামালপুরে ইয়াবাসহ ছাত্রদলের ২ নেতা গ্রেপ্তার

