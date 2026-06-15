পাইকগাছায় খালপাড়ে শতবর্ষী বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

খুলনার পাইকগাছায় খালের পাড় থেকে বিরিঞ্চী পদ মণ্ডল (১০৬) নামের এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে উপজেলার লাতা ইউনিয়নের একটি খালপাড় থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। কোনো অভিযোগ না থাকায় বিরিঞ্চী পদ মণ্ডলের মরদেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
পাইকগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, দুই বছর ধরে বিরিঞ্চী পদ মণ্ডল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন। গতকাল রোববার সারা দিন বাড়ির বাইরে ছিলেন। সন্ধ্যায় ছেলেরা তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসেন। রাত ৯টার দিকে আবার তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। রাত ১২টার দিকে স্থানীয় বাজার থেকে কয়েকজন ব্যক্তি ফোন দিয়ে বিরিঞ্চী মণ্ডলকে বাড়ি নেওয়ার জন্য ছেলেদের জানান।
সেখানে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন ছেলেরা।
এসআই মো. মনিরুজ্জামান আরও বলেন, ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে স্থানীয় মুসল্লিরা লতা ইউনিয়নের খালপাড়ে বিরিঞ্চী পদ মণ্ডলের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁর মরদেহ শনাক্ত করেন। কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
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