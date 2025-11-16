Ajker Patrika

খুলনায় ৩ নানি–নাতির লাশ উদ্ধার, শরীরে আঘাতের চিহ্ন

খুলনা প্রতিনিধি
লবণচরা থানা। ছবি: সংগৃহীত
লবণচরা থানা। ছবি: সংগৃহীত

এবার খুলনা মহানগরীর লবণচরা এলাকায় দুই নাতি-নাতনিসহ নানিকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার রাতে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে হত্যাকাণ্ডের কোনো কারণ জানাতে পারেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আজ রাত ৯টার দিকে নগরীর লবণচরা মুক্তা কমিশনার কালভার্ট দরবেশ গলিসংলগ্ন বসতঘরের পাশে মুরগির খামারে মহিদুন্নেছার (৫৫) লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী।

এরপর পাশাপাশি তাঁর দুই নাতি মুস্তাকিম (৮) ও নাতনি ফাতিহার (৬) লাশ দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। তিনটি লাশই ক্ষতবিক্ষত ছিল। শরীরে রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত মহিদুন্নেছার স্বামীর নাম জানা গেছে। তিনি হলেন আব্দুল হান্নান। নিহত শিশুদের বাবা ও মায়ের নাম জানা যায়নি। তবে শিশু দুটির মা বাগেরহাট সাবরেজিস্ট্রি অফিসের পেশকার পদে ও বাবা খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির কর্মচারী পদে চাকরি করছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

খুলনায় স্ত্রীর সামনে স্বামীকে গুলি ও গলা কেটে হত্যা

জানতে চাইলে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তিনটি লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত এখনই বলা সম্ভব নয়। বিস্তারিত আমরা পরে জানাব।’

এদিকে দুই সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তাদের বাবা সেফার আহমেদ ও মা রুবি আক্তার। হাসপাতালের মেঝেতে তাঁদের বুক চাপড়ে আহাজারিতে পারিবেশ ভারী হয়ে যায়। এ সময়ে রুবি আক্তার চিৎকার করে বলেন, ‘আমি অফিস থেকে এসেছি। আমি কিছু জানি না। আল্লাহ আমার সন্তানদের ফিরিয়ে দাও।’

এর আগে আজ সন্ধ্যায় নগরীর সোনাডাঙ্গা করিমনগর এলাকায় স্ত্রীর সামনে সালাউদ্দিন মৃধা (৩৫) নামের এক যুবককে গুলি ও গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত যুবক দীর্ঘদিন মাদক মামলায় কারাগারে ছিলেন। ১০ দিন আগে কারাগার থেকে বের হওয়ার পর দিনমজুরের কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

চবি শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের মামলার আসামি গ্রেপ্তার

হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও জোবরা গ্রামবাসী সংঘর্ষের ঘটনা, হত্যাসহ ১৬ মামলার আসামি মো. হানিফকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যার সময় উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। হানিফ ওই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাহয্যাপাড়ার লাতু শিকদার বাড়ির নূর মোহাম্মদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হানিফের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং চলতি বছরের আগস্টে জোবরা গ্রামবাসী ও চবি শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনার মামলা, অবৈধ দখলবাজি, মাদক কারবার, সরকারি গাছ বিক্রি, হত্যাসহ হাটহাজারী ও রাউজান থানায় ১৬টি মামলা রয়েছে।

হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, হানিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আরও মামলা আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি 
যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা
যশোরে আসামির ছুরিকাঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের শার্শায় মাদক মামলার আসামি ধরতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে আবুল হোসেন নামের এক পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। আহত কনস্টেবলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। গতকাল শনিবার রাতে শার্শা ইউনিয়নের বুরুজবাগান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রুবেল নামের মাদক মামলার আসামিকে ধরতে শার্শা থানা-পুলিশের একটি দল গভীর রাতে বুরুজবাগান এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় আসামি কনস্টেবল আবুল হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলীম জানান, রুবেলের নামে পাঁচটি মাদক মামলা রয়েছে। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে। আহত পুলিশ সদস্য বর্তমানে সুস্থ আছেন।

রাজধানীর বাড্ডায় বাসে আগুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ১৮
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানীর বাড্ডায় একটি বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে মধ্য বাড্ডা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণকক্ষের ডিউটি অফিসার মো. শাহজাহান বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি। আগুন কীভাবে লেগেছে বা কেউ লাগিয়ে কি না—এখনো নিশ্চিত নই।’

এর আগে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত রাজধানীর একাধিক স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এ ছাড়া মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজার এলাকায়ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

উপদেষ্টা রিজওয়ানার বাসার সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২৩: ২৪
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বেশ কয়েকটি স্থানে আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত একাধিক ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে রাতে সেন্ট্রাল রোডে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর আগে ও পরে মিরপুর, শ্যামপুর ও কারওয়ান বাজারেও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

আজ রাত ৯টার দিকে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের বাসার সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম মাহফুজুল হক বলেন, রাত ৯টার দিকে দুটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা শনাক্তে আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

‎কারওয়ান বাজারে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ‎কারওয়ান বাজারে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ

এর আগে ও পরে রাজধানীর আরও কয়েকটি স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কারওয়ান বাজার মেট্রো স্টেশনের নিচে একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিস্ফোরণের পরপরই দুর্বৃত্তদের পালিয়ে যেতে দেখা গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাত ৯টা ২০ মিনিটে মিরপুর–১২ নম্বর মেট্রো স্টেশনের নিচে ১৭৭ নম্বর পিলারের সামনে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনকে দ্রুত পালাতে দেখা যায়।

এদিকে শ্যামপুরে ফ্লাইওভারের ওপর থেকে তিনটি ককটেল নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিক্রমপুর প্লাজার সামনে দুটি এবং সেতু মার্কেটের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। ঘটনাস্থলে থাকা লোকজন আতঙ্কে ছোটাছুটি করলেও কেউ হতাহত হয়নি।

সবশেষে রাত ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।

রমনা বিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, দুর্বৃত্তরা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

