খুলনায় রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় আ. লীগ নেতা অ্যাডভোকেট মজিবর কারাগারে

খুলনার সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও খুলনা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এমএম মজিবর রহমানের স্থায়ী জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার খুলনা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক (ভারপ্রাপ্ত) মো. আসাদুর জামান এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা যায়, অ্যাড. এমএম মজিবর রহমান আজ খুলনা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থায়ী জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। দুপুরে তাকে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হয়।
সোনাডাঙ্গা থানার জিআরও গোপাল সাহা বলেন, এমএম মজিবর রহমান সোনাডাঙ্গা থানার একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার আসামি ছিলেন। ১৩ মে তিনি উচ্চ আদালত থেকে ৮ সপ্তাহের জামিন পান।
পুলিশের একটি সূত্র জানায়, খালিশপুর থানায় দায়ের হওয়া আরেকটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তিনি দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। সেই মামলায় জামিন নেওয়ার পর দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন।
মামলার বিবরণে বলা হয়, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সোনাডাঙ্গা মডেল থানা এলাকার ময়লাপোতা মোড়ে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরার সময় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ তাকে আটক করে।
মামলায় আরও বলা হয়, তার কাছে থাকা মোবাইল ফোন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি ও সরকার উৎখাতের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনা আদান-প্রদান করতেন।
এ ঘটনায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এসআই বিধান চন্দ্র রায় ২০২৫ সালের ৮ নভেম্বর সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ১৩।
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