ভুয়া বিল দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ: বরিশালে তিন পুলিশ কনস্টেবল বরখাস্ত

ভুয়া বিল দেখিয়ে সরকারের ১৮ লাখ ৬০ হাজার ৯৮৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের (বিএমপি) তিন কনস্টেবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিএমপির হিসাব শাখায় কর্মরত থাকাকালে অন্য এক কর্মকর্তার কম্পিউটার আইডি ব্যবহার করে তাঁরা এ জালিয়াতি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন কনস্টেবল মারুফ হাসান, কনস্টেবল জয়দেব কুমার মজুমদার ও কনস্টেবল সজীব মিয়া।
জানা গেছে, বিএমপির হিসাব শাখায় কর্মরত থাকাকালে এই তিন কনস্টেবল কৌশলে অন্য এক কর্মকর্তার আইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভুয়া বিল তৈরি করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা মোট ১৮ লাখ ৬০ হাজার ৯৮৪ টাকা আত্মসাৎ করেন।
তদন্তে জালিয়াতি ও বিভাগীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের প্রমাণ মেলায় গত সোমবার এক অফিস আদেশে তাঁদের তিনজনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার (সদর দপ্তর) মো. আব্দুল হান্নান সাংবাদিকদের জানান, অভিযুক্ত তিন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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