Ajker Patrika
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ভোলা

ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযান, পলিথিন ও কারেন্ট জাল জব্দ

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় কোস্ট গার্ডের অভিযান, পলিথিন ও কারেন্ট জাল জব্দ
জব্দ করা পলিথিনের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলায় পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ পলিথিন ও কারেন্ট জাল জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। লালমোহন উপজেলা ও সদর উপজেলায় এই অভিযান হয়।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে লালমোহন উপজেলার বদরপুর ধুমকেতু আবাসনসংলগ্ন এলাকায় তিনটি গুদাম তল্লাশি করে প্রায় ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের ১৪ লাখ ৩৮ হাজার ১৪২ মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ জাল ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে গতকাল রাত ১০টার দিকে ভোলা সদর উপজেলার খেয়াঘাটসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কাভার্ড ভ্যান থেকে প্রায় সাড়ে সাত লাখ টাকা মূল্যের ২ হাজার ৫০০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। এ সময় চালক ও তাঁর সহকারীর মুচলেকা নিয়ে কাভার্ড ভ্যানটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোস্ট গার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. মো. সালমান বিন শওকত বলেন, জব্দ করা পলিথিন ভোলা পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। জব্দ করা কারেন্ট জাল ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় বিনষ্ট করা হয়েছে। পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা।

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ভোলাপলিথিনবরিশাল বিভাগকোস্টগার্ডজেলার খবর
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