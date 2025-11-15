সুন্দরবনের খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকার, ৫ জেলে গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের মরাপশুর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির বনরক্ষীরা গতকাল সন্ধ্যায় বনাঞ্চলের ঠাকুরের খালে অভিযান চালান। এ সময় খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরার অভিযোগে পাঁচ জেলেকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ডিঙি নৌকা, একটি বেহুন্দি জাল, তিন কর্কশিট ভর্তি বরফ, সাত কেজি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এবং দুই বোতল কীটনাশক জব্দ করেন বনরক্ষীরা।
বন আইনে দায়ের করা মামলায় জেলেদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার জেলেরা হচ্ছেন রাসেল শেখ (২৮), জামাল শেখ (৪৫), রাজু সরদার (২৫), রমজান সরদার (২৭) ও ইমদাদ সরদার (৪০)। তাঁদের সবার বাড়ি মোংলা উপজেলার গাববুনিয়া গ্রামে বলে বনরক্ষীরা জানিয়েছেন।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মরাপশুর এলাকার ঠাকুরের খালে আটক জেলেরা অবৈধভাবে বিষ দিয়ে মাছ ধরছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলের মধুপুরে হাসপাতালে অসুস্থ বাবাকে দেখতে যাওয়ার পথে বাসচাপায় জাহিদুল ইসলাম (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
নিহত তরুণ উপজেলার বাসুদেববাড়ী গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে।
জানা গেছে, হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন জাকির হোসেন। বাবাকে দেখতে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন জাহিদ। গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে পৌঁছালে বিনিময় পরিবহনের একটি বাস জাহিদের মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে মাথায় আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান জাহিদ। এতে রাস্তায় নেমে কয়েকটি বাস ভাঙচুর করে বিক্ষুব্ধরা। তারা ঢাকাগামী বিনিময় পরিবহনের অপর একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়।
এ ব্যাপারে মধুপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এমরানুল কবীর বলেন, ‘গাড়ি ভাঙচুর এবং আগুন দেওয়ার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেই। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। জাহিদ হোসেনের লাশ নিকটজনেরা নিয়ে গেছেন। নিহত ব্যক্তির পরিবার অভিযোগ দিলে আমরা আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করব।’
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের মাসদাইর এলাকায় নাহিদুর রহমান পারভেজ (৩০) নামের এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ ও ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ শনিবার শহরের মাসদাইর বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত নাহিদুর রহমান পারভেজ নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং স্থানীয় দোকানি।
নাহিদুর রহমান পারভেজ বলেন, ‘মাসদাইর বাজার থেকে আসার পথে বেগম রোকেয়া স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় স্থানীয় মাদক কারবারি মাসুদ আমাকে বলে তাকিয়ে আছিস কেন? এই কথা বলেই অস্ত্র বের করে গুলি করে দিল। বলতে থাকে তুই কে? এরপর পেছন থেকে দৌড়ে এসে রিপন সুইচ গিয়ার দিয়ে হাতের মধ্যে পোজ দেয়। আরেকজন জাহিদ এসে লোহা দিয়ে মাথায় বাড়ি দিল। সেই সঙ্গে মাসুদ আবার গুলি করে। আমি দৌড়ে চলে আসি।’
এ বিষয়ে ফতুল্লা থানার তদন্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিদর্শন করে এসেছি। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর মিরপুর ও হাতিরঝিলে পৃথক তিন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে হাতিরঝিলে বিস্ফোরণের সময় একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে মিরপুরের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) অফিসের সামনে। এরপর মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে দুই দফা বিস্ফোরণ এবং হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি বিস্ফোরণ ঘটে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের মিরপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. মিজানুর রহমান জানান, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বিআরটিএ এলাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তবে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
হাতিরঝিল থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) ফুয়াদ আহমেদ বলেন, মধুবাগ ব্রিজের নিচে বিস্ফোরণের কারণে একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সেখানে কাউকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়নি।
পল্লবী থানার পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুর-১২ মেট্রো স্টেশনের নিচে আচমকা দুটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ পঞ্চসার ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জারিকারক লুৎফা আক্তারের (৪৫) বিরুদ্ধে সেবাপ্রার্থীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি এক সেবাপ্রার্থীর কাছ থেকে তাঁর ঘুষ গ্রহণের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে এমন ভিডিওটি প্রকাশের পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দৃশ্যমান ব্যবস্থা না নেওয়ায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
স্থানীয়দের অভিযোগ, জমির নামজারি, খাজনা ও অন্যান্য নথিসংক্রান্ত কাজে দীর্ঘদিন ধরেই ভূমি অফিসে ঘুষ নেওয়ার সংস্কৃতি চালু রয়েছে। সম্প্রতি এক ভুক্তভোগী গোপনে লুৎফা আক্তারের ঘুষ দেওয়ার দৃশ্য গোপনে ক্যামেরায় ধারণ করেন। ভিডিওতে দেখা যায়, লুৎফা আক্তার টেবিলে বসে টাকার বান্ডিল গুনছেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাজ দ্রুত করে দেওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত করছেন।
ভিডিওটি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। কেউ কেউ লুৎফা বেগমের বিষয়-সম্পত্তির দিকে ইঙ্গিত করে মন্তব্য করেন, একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পক্ষে একাধিক ফ্ল্যাট কেনা কীভাবে সম্ভব? প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত না করায় তাঁরা হতাশা ব্যক্ত করেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, লুৎফা আক্তার বর্তমানে পঞ্চসার ইউনিয়ন ভূমি অফিসে জারিকারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি অন্য একটি ভূমি অফিসে কর্মরত ছিলেন। অভিযোগ রয়েছে, ঘুষের টাকায় তিনি মুন্সিগঞ্জ শহরের আফতাব প্লাজা ও জিএইচ সিটি সেন্টারে দুটি দামি ফ্ল্যাট কিনেছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক সেবাপ্রার্থী জানান, শিল্প এলাকা হওয়ায় পঞ্চসারের জমিসংক্রান্ত যেকোনো কাজে ভূমি অফিসের কর্মীদের ইশারার ওপর নির্ভর করতে হয়। তাঁরা বলেন, ‘ঘুষ না দিলে কোনো কাজই এখানে হয় না। ঘুষ দেবে যে, নেবে যে—দুজনেই অপরাধী, কিন্তু বাধ্য হয়েই ঘুষ দিতে হয়।’
এক ভুক্তভোগী সেবাপ্রার্থী বলেন, ‘এক লাখ টাকার বেশি ঘুষ দেওয়ার পরও লুৎফা আমাকে উল্টো দালাল বলে অপমান করেন। এতে খুব লজ্জায় পড়েছি।’
আরেকজন জানান, তিনি ৮০ হাজার টাকা লুৎফাকে এবং আরও এক লাখ টাকা আরেক কর্মকর্তাকে দেওয়ার পরও জমির বিষয়ে নামজারি হয়নি। ঘুষের বিষয়ে লুৎফা তাঁর স্কুলজীবনের বান্ধবীকেও ছাড় দেননি বলেও জানান তিনি।
এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে লুৎফা আক্তার জানান, তিনি ফোনে কোনো মন্তব্য দেবেন না। তিনি অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলেন।
পঞ্চসার ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা আবুল খায়ের শামীম বলেন, ঘুষের লেনদেন সম্পর্কে তিনি অবগত নন। লুৎফার সম্পদ বিবরণী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘বিধিমালা অনুযায়ী হলফনামায় সম্পদের বিবরণ থাকে কি না, তা আমার জানা নেই।’
সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মারজানা আক্তার বলেন, ‘ঘুষ নেওয়ার ভিডিওটি আমরা দেখেছি। বিষয়টি জেলা প্রশাসন যাচাই-বাছাই করছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
