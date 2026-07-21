সীমান্তবাসীর পাশে ৫৩ বিজিবি: ৭০০ জন পেলেন বিনা মূল্যে চিকিৎসা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নারায়ণপুর ইউনিয়নের মাহমুদা মতিউল্লাহ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে আজ মঙ্গলবার চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৩ বিজিবি) উদ্যোগে ও নিজস্ব অর্থায়নে একটি বিনা মূল্যের মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পে প্রায় ৭০০ জন অসহায়, দুস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে চিকিৎসাসেবা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রায় ২০০টি গবাদিপশুকে ভেটেরিনারি চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে।
সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জনসাধারণের কল্যাণে মানবিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এ কর্মসূচির আয়োজন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। দুর্গম চরাঞ্চলের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য এ সেবা দেওয়া হয়।
চিকিৎসাসেবায় অংশ নেন বিজিবি রাজশাহী সেক্টরের মেডিকেল কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালের দুজন নারী ও শিশু বিশেষজ্ঞ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতালের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, ৫৩ বিজিবি ও মহানন্দা ব্যাটালিয়নে (৫৯ বিজিবি) কর্মরত দুজন বেসামরিক চিকিৎসক এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পশু হাসপাতালের একজন ভেটেরিনারি চিকিৎসক। আট সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ক্যাম্পে সেবা দেয়।
মেডিকেল ক্যাম্প পরিদর্শন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৩ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কাজী মুস্তাফিজুর রহমান। এ সময় ব্যাটালিয়নের উপ-অধিনায়ক, অন্যান্য বিজিবি সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
অধিনায়ক কাজী মুস্তাফিজুর রহমান জানান, সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সীমান্তবাসীর জীবনমান উন্নয়ন ও জনকল্যাণে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগ সীমান্তবর্তী জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং বিজিবির প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করবে। দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সীমান্তবাসীর পাশে থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়।
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