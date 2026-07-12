Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

বন্যাকবলিত মানুষের পাশে সরকার সব সময় রয়েছে: প্রতিমন্ত্রী ইকবাল

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
বন্যাকবলিত মানুষের পাশে সরকার সব সময় রয়েছে: প্রতিমন্ত্রী ইকবাল
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসাইন বলেছেন, খাগড়াছড়ির বন্যাকবলিত মানুষের পাশে সরকার সব সময় রয়েছে। দুর্গতদের জন্য যা যা করণীয়, সরকার সবই করবে।

আজ শনিবার বিকেলে খাগড়াছড়ি সদরের মেহেদীবাগে বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আপাতত খাদ্যসহায়তা দেওয়া হচ্ছে। সবার সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে দুর্গতদের নৌকা দিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেনাবাহিনী সেখানে কাজ করছে।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা ঢাকা থেকে মনিটরিং করছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জনগণকে সাহায্য করতে হবে, তাঁদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেখানে যা লাগবে দিতে হবে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত, পুলিশ সুপার মো. মোরতোজা আলী খাঁন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারিয়া সুলতানা, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেফালিকা ত্রিপুরা, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এন আবছার প্রমুখ।

বিষয়:

খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবন্যাত্রাণপ্রতিমন্ত্রী
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