Ajker Patrika
En
সিরাজগঞ্জ

বেলকুচিতে সুতার রোল তৈরির মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু

বেলকুচি (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি  
বেলকুচিতে সুতার রোল তৈরির মোটরে ওড়না পেঁচিয়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে সুতার রোল তৈরির মোটরের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে মারজানা (২০) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মারজানা খাতুন গোপালপুর গ্রামের হাসানের স্ত্রী।

নিহত মারজানার স্বামী হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো আজ সকাল থেকে রোলার মেশিন দিয়ে সুতার রোল তৈরি করছিলেন তিনি। একপর্যায়ে গলায় প্যাঁচানো ওড়না মেশিনের সঙ্গে লেগে যায়। পরে স্থানীয়রা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এনায়েতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘মেশিনের মোটরের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

সিরাজগঞ্জনিহতবেলকুচিরাজশাহী বিভাগনারীশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত