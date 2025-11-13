Ajker Patrika

খাগড়াছড়িতে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
সড়কে ফেলে রাখা গাছ সরিয়ে নেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ির আলুটিলা এলাকায় গাছ কেটে সড়ক বন্ধ করার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) দিবাগত রাতে খাগড়াছড়ি সদরের আলুটিলা ময়লার ডিপো এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সড়কের ওপর পড়ে থাকা গাছ সরিয়ে সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করেন।  

তবে সকাল থেকে জেলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জানান, খাগড়াছড়ি এপিবিএনের পাশে খাগড়াছড়ি-ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ রাখা হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গাছ কেটে সড়কে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক করেন।

জেলা পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল জানান, কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচিকে ঘিরে পুরো খাগড়াছড়ি জেলাকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বিভিন্ন স্থানে তল্লাশিচৌকি বসানো হয়েছে। জেলার জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে। দূরপাল্লার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

