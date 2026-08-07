Ajker Patrika
En
খাগড়াছড়ি

গুগল ম্যাপের নির্দেশনায় ভুল পথে পর্যটকবাহী বাস

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
গুগল ম্যাপের নির্দেশনায় ভুল পথে পর্যটকবাহী বাস
খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার সরু সড়কে গিয়ে আটকা পড়ে পর্যটকবাহী বাস। ছবি: আজকের পত্রি

গাজীপুর থেকে সেলফি পরিবহনের একটি বাসে করে একদল গার্মেন্টসকর্মী সাজেক ভ্রমণে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা ফেরার পথে খাগড়াছড়ি-ফেনী আঞ্চলিক সড়ক ব্যবহার না করে গুগল ম্যাপের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাসটি মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী-যোগ্যাছোলা গ্রামের সরু সড়কে প্রবেশ করে।

একপর্যায়ে সড়কের একপাশে বাসের চাকা দেবে গেলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাসটি আটকে যায়। এতে বাসে থাকা নারী, শিশুসহ যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।

খবর পেয়ে স্থানীয়রা বাসটি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। রাত গভীর হওয়ায় এবং বাসে নারী ও শিশু থাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

স্থানীয়দের দীর্ঘ চেষ্টার পর প্রায় চার ঘণ্টা পর বাসটি উদ্ধার করে মূল সড়কে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে বাসটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে।

মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ রাত পৌনে ১টার দিকে বাস উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসটি নিরাপদে উদ্ধার করে মূল সড়কে তোলা হয়েছে এবং পরে সেটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িপর্যটনচট্টগ্রাম বিভাগগুগলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত