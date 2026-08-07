গুগল ম্যাপের নির্দেশনায় ভুল পথে পর্যটকবাহী বাস

গাজীপুর থেকে সেলফি পরিবহনের একটি বাসে করে একদল গার্মেন্টসকর্মী সাজেক ভ্রমণে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা ফেরার পথে খাগড়াছড়ি-ফেনী আঞ্চলিক সড়ক ব্যবহার না করে গুগল ম্যাপের নির্দেশনা অনুসরণ করে বাসটি মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী-যোগ্যাছোলা গ্রামের সরু সড়কে প্রবেশ করে।
একপর্যায়ে সড়কের একপাশে বাসের চাকা দেবে গেলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাসটি আটকে যায়। এতে বাসে থাকা নারী, শিশুসহ যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।
খবর পেয়ে স্থানীয়রা বাসটি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। রাত গভীর হওয়ায় এবং বাসে নারী ও শিশু থাকায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।
স্থানীয়দের দীর্ঘ চেষ্টার পর প্রায় চার ঘণ্টা পর বাসটি উদ্ধার করে মূল সড়কে ফিরিয়ে আনা হয়। পরে বাসটি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করে।
মানিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ রাত পৌনে ১টার দিকে বাস উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়দের সহযোগিতায় বাসটি নিরাপদে উদ্ধার করে মূল সড়কে তোলা হয়েছে এবং পরে সেটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়েছে।
ভৈরব-আশুগঞ্জ অংশের মেঘনা নদীতে সরকারি কনডেনসেট চুরি ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাইপলাইন ও তেলবাহী জাহাজ থেকে চুরি করে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ।৪ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে এক তরুণী ও তার দুই ভাই-বোনকে আটকে রেখে নির্যাতন, গাছে বেঁধে মারধর এবং তরুণীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ; ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে।৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে জামালপুরের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়।২৫ মিনিট আগে
দিনাজপুর সদরে একটি কালভার্টের নিচ থেকে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়ন রামডুবি বাজারের পূর্ব পাশের এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার হয়।২৬ মিনিট আগে