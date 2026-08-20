Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন ম্রাসাথোয়াই

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন ম্রাসাথোয়াই
ম্রাসাথোয়াই মারমা। ছবি: সংগৃহীত

ম্রাসাথোয়াই মারমাকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিষদ-১ শাখা থেকে আজ বৃহস্পতিবার জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যানসহ ১৫ সদস্যের এই পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পরিষদের সদস্যরা হলেন— খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এন আবছার, সহ-সভাপতি ক্ষেত্র মোহন ত্রিপুরা, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মালেক মিন্টু, মোশাররফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খনি রঞ্জন ত্রিপুরা, জেলা মহিলা দলের সভাপতি কুহেলী দেওয়ান, সাংগঠনিক সম্পাদক তাহমিনা সিরাজ সীমা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়ন ত্রিপুরা, রুমেল মারমা, দেব রানী চাকমা, রিপল চাকমা, শান্তিপ্রিয় চাকমা, মংসাপ্রু চৌধুরী ও ক্যরী মগ।

বিষয়:

খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগপার্বত্য চট্টগ্রামচট্টগ্রাম সদরমারমাজেলার খবরমন্ত্রণালয়
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