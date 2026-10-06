Ajker Patrika
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জুলাই আন্দোলন দমনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তা বরখাস্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ৩৮
জুলাই আন্দোলন দমনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার সরকারি কর্মকর্তা বরখাস্ত

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার নরসিংদী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সহকারী কমিশনার মো. সাইফুল ইসলামকে বরখাস্ত করেছে সরকার।

গতকাল সোমবার (৫ অক্টোবর) তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দমনে জড়িত থাকার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ৩ ধারায় ট্রাইব্যুনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে ২০২৫ সালের ১৪ এপ্রিল সাইফুল ইসলাম গ্রেপ্তার হন।

এই কারণে সরকারি চাকরি আইন অনুযায়ী সাইফুলকে সরকারি চাকরি থেকে ২০২৫ সালের ১৪ এপ্রিল থেকে ভূতাপেক্ষভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা পাবেন।

বিষয়:

বরখাস্তজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপন
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