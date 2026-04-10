খাগড়াছড়িতে প্রবীণদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ নিলেন নবীনেরা

খাগড়াছড়িতে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাই উপলক্ষে প্রবীণদের স্নান ও আশীর্বাদ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সকালে খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইয়াপাড়া এলাকার মারমা উন্নয়ন সংসদ কার্যালয়ের সামনে মারমা উন্নয়ন সংসদ ও মারমা যুব কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মারমা উন্নয়ন সংসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মংপ্রু চৌধুরী।
মংপ্রু চৌধুরী বলেন, ‘আমরা ছোটবেলায় গ্রামে প্রবীণদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে স্নান করাতাম। এখনকার বাচ্চারা সেটা জানে না। এই জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। ৪৫ প্রবীণকে এক জায়গায় একত্র করে স্নান করানো, কাপড়, টাকা ও মোমবাতি দান করা হয়েছে। মূলত এই আয়োজন হচ্ছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য।’
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাবাজার সেতুর নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘদিনেও সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে।১২ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় অবৈধভাবে মজুত করা ৭০৯ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এই ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত দুই ব্যবসায়ীকে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন।৩২ মিনিট আগে
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে এক ভ্যানচালককে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বেলগাছি পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ভোলার চরফ্যাশনে নদীতে গোসল করতে নেমে আলমগীর (৩৫) নামের এক ইটভাটার শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন। আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) সকালে উপজেলার শশীভূষণ থানাধীন এওয়াজপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মেসার্স ফাহিম ব্রিকসের দক্ষিণ পাশে মায়া নদীতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে