Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে প্রবীণদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ নিলেন নবীনেরা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
সাংগ্রাই উপলক্ষে প্রবীণদের স্নান ও আশীর্বাদ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মারমা সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়িতে মারমা সম্প্রদায়ের সাংগ্রাই উপলক্ষে প্রবীণদের স্নান ও আশীর্বাদ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে। সকালে খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইয়াপাড়া এলাকার মারমা উন্নয়ন সংসদ কার্যালয়ের সামনে মারমা উন্নয়ন সংসদ ও মারমা যুব কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মারমা উন্নয়ন সংসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মংপ্রু চৌধুরী।

মংপ্রু চৌধুরী বলেন, ‘আমরা ছোটবেলায় গ্রামে প্রবীণদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে স্নান করাতাম। এখনকার বাচ্চারা সেটা জানে না। এই জন্য আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। ৪৫ প্রবীণকে এক জায়গায় একত্র করে স্নান করানো, কাপড়, টাকা ও মোমবাতি দান করা হয়েছে। মূলত এই আয়োজন হচ্ছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য।’

بيان

অনুষ্ঠানখাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগমারমাজেলার খবর
খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

৪০ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের খরচ কত, ক্ষতিপূরণের আবেদনই পড়েছে ২৮২৩৭টি

ছেলেকে নিয়োগ দিতে সুন্দরগঞ্জে মাদ্রাসা সুপারের জালিয়াতি

এনবিআরের প্রতিবেদন: আয়কর ছাড়ে এক বছরে রাজস্ব গচ্চা লাখ কোটি টাকা

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

সিরাজদিখানে সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে মানববন্ধন

সলঙ্গায় অবৈধভাবে তেল মজুত করায় ২ জনের কারাদণ্ড

রাজশাহীতে ভ্যানচালককে মাথা থেঁতলে হত্যা

নদীতে গোসল করতে নেমে ইটভাটার শ্রমিক নিখোঁজ

