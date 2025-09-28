Ajker Patrika
থমথমে খাগড়াছড়ি, ১৪৪ ধারার মধ্যে নাশকতার প্রস্তুতিকালে তিন পাহাড়ি যুবক আটক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১১
খাগড়াছড়ি পৌরসভা ও সদর উপজেলার  ১৪৪ ধারা জারি করার পর থমথমে রয়েছে পরিস্থিতি। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার জেরে অবরোধ এবং ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার পর পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়িতে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গতকাল শনিবার বেলা ২টা থেকে জেলা সদরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। আজ রোববার সকালে খাগড়াছড়ি পৌর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে সেনাবাহিনী ও পুলিশের পাশাপাশি এপিবিএন মোতায়েন করা হয়েছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, শহরের সব দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। তবে সকাল থেকে জেলার কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া গতকাল রাতে সাজেকে আটকে পড়া পর্যটককে সেনা নিরাপত্তায় গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গতকাল শনিবার রাতে শহরের বৌদ্ধবিহারে নাশকতার প্রস্তুতিকালে তিন পাহাড়ি যুবককে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সকাল থেকে বিভিন্ন পয়েন্টে চলাচলকারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এ ছাড়া খাগড়াছড়ি সদরে সাত প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল বলেন, ‘নতুন করে যাতে সহিংসতার ঘটনা না ঘটে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

আজ রোববার সকালে খাগড়াছড়ি পৌর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে সেনাবাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় মামলার পর বুধবার সেনাবাহিনীর সহায়তায় পুলিশ শয়ন শীল (১৯) নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জেলায় আধবেলা সড়ক অবরোধ পালন করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে প্রাইভেট পড়া শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে গত শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসমাবেশ হয়। শহরের চেঙ্গী স্কয়ারে আয়োজিত মহাসমাবেশ থেকেই অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

