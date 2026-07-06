Ajker Patrika
En
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে ৩ যুবককে গুলি করে হত্যা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৫৩
খাগড়াছড়িতে ৩ যুবককে গুলি করে হত্যা
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলায় তিন যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার ২ নম্বর চেঙ্গী ইউনিয়নের মধুমঙ্গলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, নিহতদের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। মরদেহ উদ্ধারে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। ঘটনাস্থল দুর্গম হওয়ায় লাশ উদ্ধারে সময় লাগছে।

এ ঘটনার আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর কোনো বক্তব্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

গুলিখাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগসন্ত্রাসীপানছড়িজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত