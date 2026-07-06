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বঙ্গবাজারে আগুন দেওয়ার মামলায় সাবেক এমপি আফজাল গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ১৭: ০৮
বঙ্গবাজারে আগুন দেওয়ার মামলায় সাবেক এমপি আফজাল গ্রেপ্তার
ফাইল ছবি

রাজধানীর বঙ্গবাজারে অগ্নিসংযোগে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগে করা মামলায় কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আফজাল হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা এ আদেশ দেন।

এদিন কড়া নিরাপত্তার মধ্যে আফজাল হোসেনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই মাইনুল ইসলাম খান পুলক তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।

ঢাকা মহানগর অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৪ এপ্রিল ভোরে রাজধানীর বঙ্গবাজার মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ২০২৪ সালের ২২ নভেম্বর ব্যবসায়ী কামাল হোসেন রিপন শাহবাগ থানায় মামলা করে অভিযোগ করেন, সুপরিকল্পিতভাবে মার্কেটে আগুন লাগানো হয়েছিল।

এজাহারে বলা হয়, মার্কেট পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। উচ্চ আদালতের স্থিতাবস্থার আদেশের কারণে বহুতল ভবন নির্মাণে বাধা সৃষ্টি হলে অসৎ উদ্দেশ্যে মার্কেটে আগুন দেওয়া হয়। এতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

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গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর আফজাল হোসেন বঙ্গবাজার এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেন এবং দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর প্রভাবের কারণে অতিরিক্ত দোকান বরাদ্দ ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বঙ্গবাজারে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া গেছে বলেও আবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ মেহেরপুর থেকে আফজাল হোসেনকে আটক করে পুলিশ। পরে কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার একাধিক মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে দফায় দফায় রিমান্ডে নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

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