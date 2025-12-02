শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ, মাঠে ঘুরছে শিক্ষার্থীরা

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি
শিক্ষকদের কর্মবিরতির জেরে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার রাণী নীহার দেবী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না। পরীক্ষা না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের মাঠে, সিঁড়িতে আড্ডা ও খেলাধুলায় মেতেছে। অন্যদিকে স্কুলের প্রধান ফটকে কর্মবিরতির ব্যানার ঝুলিয়ে শিক্ষকেরা অফিসে অলস সময় কাটাচ্ছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মানিকছড়ির একমাত্র সরকারি বিদ্যালয়টি ঘুরে এই দৃশ্য দেখা যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী বলে, ‘স্যাররা কর্মবিরতি করায় আমাদের পরীক্ষা মাঝপথে থেমে গেছে। কখন আবার পরীক্ষা শুরু হবে, সে বিষয়ে খবর রাখতে দূর-দূরান্ত থেকে স্কুলে আসতে হচ্ছে। বাবা-মায়েরাও আমাদের বিষয়ে চিন্তিত।’
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতাউল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকার দীর্ঘদিন ধরে সরকারি স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষকদের নবম গ্রেডের দাবি উপেক্ষা করছে। বিদ্যালয় ও পরিদর্শক শাখায় সকল শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন বন্ধ রাখাসহ আমাদের চার দফা দাবি বাস্তবায়ন না করে আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করছে। আমাদের ঘোষিত চার দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা (সহকারী শিক্ষক) কর্মবিরতি চালিয়ে যাব। আশা করি, সরকার আমাদের গঠনমূলক দাবিগুলো মেনে নেবে। সরকার চার দফা মেনে নিলে আমরা ক্লাসে ফিরে যাব।’
উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার রেহেনা মোস্তফা বলেন, ‘১ ডিসেম্বর থেকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষকদের চার দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে অন্যান্য স্থানের মতো এখানের একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে রয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই। নির্দেশনা পেলে জানিয়ে দেব।’
দেশের অধিকাংশ শিক্ষক কর্মবিরতি করায় দেশের বেশির ভাগ সরকারি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না। সারা দেশের ৭২১ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গতকাল সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন।
বান্দরবান প্রতিনিধি
নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বান্দরবানে উদ্যাপিত হচ্ছে পার্বত্য চুক্তির ২৮তম বর্ষপূর্তি। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সকালে দিবসটি উপলক্ষে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে বেলুন ও পায়রা ওড়ানো হয়। পরে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক থানজামা লুসাই। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর বান্দরবান সদর জোনের কমান্ডার লে. কর্নেল মোহাম্মদ হুমায়ুন রশীদ, সেনা রিজিয়নের জিএস টু মেজর পারভেজ রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জিনিয়া চাকমা, পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট মাধবী মারমাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
এর আগে বান্দরবান সদর হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে পার্বত্য জেলা পরিষদ।
এদিকে আজ সকাল ১০টায় ‘জুম্মস্বার্থ পরিপন্থী ও পার্বত্য চুক্তিবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করুন’ এই শিরোনামে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আয়োজনে রাজার মাঠে গণসমাবেশ ও আলোচনা সভা হয়। পরে রাজার মাঠ থেকে দিবসকে কেন্দ্র করে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজার মাঠে এসে শেষ হয়।
গণসমাবেশে বক্তারা দ্রুত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সব ধারা বাস্তবায়নের দাবি জানান। চুক্তির সব ধারা বাস্তবায়ন না করা হলে পাহাড়ে অশান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বান্দরবানের বিভিন্ন গ্রাম ও পাড়া থেকে শত শত মানুষ এই সমাবেশে যোগ দেয়।
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক উ উইন মং জলি। সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমার সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহসভাপতি মেঞোচিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য থুইমং প্রু মারমা, সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের আইনবিষয়ক সম্পাদক মংনু মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী উলিসিং মারমাসহ সংগঠনের নেতারা।
কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে কোটচাঁদপুরের তাল মিলের সামনের সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত পুলিশ সদস্য হলেন আনিসুর রহমান (৪৫)। তিনি কোটচাঁদপুর থানার ওয়্যারলেস অপারেটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি মহেশপুরে থাকতেন। তার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রামনগর এলাকায়।
জানা গেছে, মহেশপুর থেকে মোটরসাইকেলে কোটচাঁদপুর থানায় যাচ্ছিলেন আনিসুর। তাল মিলের সামনে পৌঁছালে তাঁর মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। স্থানীয় বাসিন্দারা কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ‘আনিসুর রহমান কোটচাঁদপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাসা মহেশপুর হওয়ায় সেখান থেকে যাওয়া-আসা করতেন। আজ সকালে থানায় আসার পথে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি মারা গেছেন। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।’
বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ফরহাদ হোসেন রাজু (৩০) নামের এক মাইক্রোবাসের চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
মৃত রাজু উপজেলার শ্রীপুর-খরণদ্বীপ ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মুছার বাপের বাড়ির মো. হারুনুর রশীদের ছেলে।
মৃত ব্যক্তির ছোট ভাই মো. রাহুল জানান, আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা রাজুকে নিজঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মরদেহ নিচে নামিয়ে ফেলেন।
বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) ক্যাম্পাসে লিজ দেওয়া জমিতে বাংলা মদ তৈরির একটি গোপন কারখানায় অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। ক্যাম্পাসের জীববিজ্ঞান অনুষদের পেছনে গ্রিনহাউস এলাকার ব্রিজের উত্তর পাশের জমিতে গড়ে তোলা কারখানাটিতে এই অভিযান চালায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কাননসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে একটি দল এই অভিযান পরিচালনা করে। তিন ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে আটক দুজনের মধ্যে একজন হলেন সুমন চাকমা। তাঁর সঙ্গে আটক নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জমিটি লিজ নিয়েছেন বখতিয়ার ফকির নামের এক ব্যক্তি। সেই লিজের জমিতে ১৫ বছর ধরে চাষাবাদ করেন সুমন চাকমা। এই জমিতে একটি ছোট বেড়ার ঘরে তিনি থাকেন। তাঁর ঘরের সামনে দুটি গোয়ালঘর, আর পেছনের লম্বা বারান্দায় বাংলা মদ বানানোর গোপন কারখানা গড়েছেন তিনি।
জীববিজ্ঞান অনুষদের পুকুরপাড় এলাকায় নিয়মিত বহিরাগত ব্যক্তিদের আনাগোনা এবং কিছু শিক্ষার্থীর ঘনঘন যাতায়াতে সন্দেহ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা বিভাগ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ শুরু করে। পরে নিশ্চিত তথ্য পাওয়ার পর গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, নিরাপত্তা দলের সুপারভাইজারসহ সাত-আটজনের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে সুমনের বাড়ি ঘিরে ফেলে। অভিযানে প্রায় ৩০ লিটার বাংলা মদভর্তি একটি ড্রাম, ৫ লিটারের একটি ডেকচি, আরও ৫ লিটার বোতলজাত মদসহ বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি মদ বিক্রির হিসাব-নিকাশসংবলিত বেশ কিছু নোটবুক জব্দ করা হয়েছে। বন্য শূকর, হরিণ, বন্য মুরগিসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী শিকার করে মাংস বিক্রির কথাও জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন সুমন।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর নুরুল হামিদ কানন বলেন, ‘আমরা গতকাল অভিযান চালিয়ে দুজনকে বিপুল পরিমাণ মদসহ আটক করেছি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সুমন চাকমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিজ নেওয়া জমিতে অবৈধভাবে মদের কারখানা পরিচালনার অপরাধে সংশ্লিষ্ট লিজ বাতিল করা হবে এবং অনুমতি ছাড়া গাছ কাটার অভিযোগে আর্থিক জরিমানার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি।
