খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে অবরোধ শিথিল ঘোষণার পরও ফাঁকা পড়ে ছিল বাসস্ট্যান্ড। আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর অক্সিজেন মোড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে অবরোধ শিথিল ঘোষণার পরও ফাঁকা পড়ে ছিল বাসস্ট্যান্ড। আজ সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর অক্সিজেন মোড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুই সড়কে অবরোধ শিথিলের পর খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রামের যান বাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আটকে পড়া চালক ও যাত্রীদের যানবাহনে করে গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।

এর আগে দুপুর ১২টা থেকে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-ঢাকা সড়কে অবরোধ কর্মসূচি শিথিল ঘোষণা করেন আন্দোলনকারীরা। খাগড়াছড়িতে জুম্ম ছাত্র-জনতার মিডিয়া সেল ফেসবুক পোস্টে এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কারণ হিসেবে গতকাল রোববার সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের সৎকার ও আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুবিধার্থে দুই সড়কে অবরোধ শিথিলের কথা জানায়। তবে জেলার অন্য সড়কে অবরোধ কর্মসূচি চলবে বলে উল্লেখ করা হয়।

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক রাশেদ বলেন, ‘সকাল থেকে পরিস্থিতি থমথমে ছিল। বেলা ৩টা থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এরপর আমরা চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থেকে যাত্রী নিয়ে মানিকছড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছি।’

বাসচালক মনির মিয়া বলেন, ‘তিন দিন মানিকছড়িতে আটকে ছিলাম। আজ সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের উদ্দেশে রওনা হয়েছি।’

২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জেলা শহরের একটি এলাকায় অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় শয়ন শীল (১৯) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে গত শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সড়ক অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। এর মধ্যে গতকাল গুইমারা উপজেলায় একটি বাজারে অগ্নিসংযোগ, হামলা ও সংঘর্ষ হয়। এ সময় তিনজন নিহত হন।

যানবাহনখাগড়াছড়িফটিকছড়িঅবরোধচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
