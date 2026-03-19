সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

রকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) দুপুরে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলা পরিষদ হলরুমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের নীতি বাস্তবায়নে কোনো ধরনের অনিয়ম, পক্ষপাতিত্ব বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বা ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব মাঠ প্রশাসনের ওপর। কেউ যদি পেশাদারত্বের বাইরে গিয়ে দলীয় চিন্তা থেকে দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় ঘটান, তবে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশের উন্নয়ন ও জনসেবায় প্রশাসনকে দলমত-ধর্মবর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে।
কৃষি খাতের গুরুত্ব তুলে ধরে আব্দুল বারী বলেন, দেশে আলুর চাহিদা প্রায় ওক কোটি টন হলেও উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি ২০ লাখ টনের বেশি। এই উদ্বৃত্ত ২০ লাখ টন আলুর সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাজারজাতকরণে সরকার বিকল্প পরিকল্পনা নিচ্ছে, যাতে কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পান এবং ক্ষতিগ্রস্ত না হন।
কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক আল-মামুন মিয়া।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইব্রাহিম হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক মৌদুদ আলম, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক সোহেল তালুকদারসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ।
