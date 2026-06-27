প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছনা: নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বিএনপি নেতার পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলায় প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগের ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই দাবি করেন।
হারুনুর রশিদ রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি।
এর আগে গতকাল শুক্রবার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এক সংবাদ সম্মেলন করেন উপজেলার রোয়াইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আজাদুর রহমান। সেখানে তিনি অভিযোগ করেন, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ তাঁকে লাঞ্ছিত করেছেন।
আজকের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হারুনুর রশিদ। এ সময় স্থানীয় বিএনপির কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।
লিখিত বক্তব্যে হারুনুর রশিদ অভিযোগ করেন, ২১ জুন বিদ্যালয়ের নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠনের সময় প্রধান শিক্ষক ঘুষের বিনিময়ে প্রস্তাবিত বিদ্যোৎসাহী দুই সদস্যের নাম অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যুবলীগ নেতা আতিকুর রহমানের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেন। বিষয়টি অভিভাবকদের মাধ্যমে জানতে পেরে তিনি বিদ্যালয়ে যান। সেখানে বিদ্যোৎসাহী সদস্যদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে কি না জানতে চাইলে প্রধান শিক্ষক তাঁর সঙ্গে অশোভন আচরণ ও হুমকি দেন। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক ও তাঁর ভাই তাঁকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। বিএনপি নেতার দাবি, তিনি প্রধান শিক্ষককে মারধর করেননি এবং এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।
এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আজাদুর রহমান বলেন, কোনো যুবলীগ নেতাকে সভাপতি করার চেষ্টা করা হয়নি; বরং তাঁর ওপর আওয়ামী লীগের এক পদধারী নেতাকে সভাপতি করার চাপ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আপসে রাজি না হওয়ায় এখন তাঁর বিরুদ্ধে অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হচ্ছে।
প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছনার অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর রুকিন্দীপুর ইউনিয়ন বিএনপি হারুনুর রশিদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে। একই সঙ্গে অভিযোগ তদন্তে পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীন রেজা জানান, প্রধান শিক্ষক তাঁর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। একই ঘটনায় বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দিয়েছেন। পুলিশ দুটি অভিযোগ খুব গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নুরুন্নাহার (৫০) নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নারী শ্রমিক। আজ শনিবার (২৭ জুন) বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে রোগীর জীবন রক্ষায় এগিয়ে এল দেশের অন্যতম ইস্পাত প্রস্তুতকারী শিল্প গ্রুপ কেএসআরএম। শনিবার (২৭ জুন) চমেক হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে কেএসআরএমের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম উদ্দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) আরিফ আহমদ ও চমেক হাসপাতালের...৪৪ মিনিট আগে
ছয় মাস পর আবারও কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক পাগলা মসজিদের লোহার সিন্দুক এবং অস্থায়ী ট্রাংকের দানবাক্স খোলা হয়েছে। এই দানবাক্সগুলো খুলে ৪৩ বস্তা দেশি-বিদেশি মুদ্রাসহ সোনা ও রুপার অলংকার পাওয়া গেছে। দিনভর গণনা শেষে ১৫ কোটি ৯০ লাখ ৮০ হাজার ১৪৬ টাকা পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
নিহত ফারাহ ফেরদৌসের ছোট বোন নজুলা ফেরদৌস বাদী হয়ে অপমৃত্যুর মামলা করেছেন। মামলার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এখনো পাওয়া যায়নি। তবে প্রাথমিক প্রতিবেদনে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর আলামত পাওয়া যায়নি।১ ঘণ্টা আগে