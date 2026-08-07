Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবার মৃত্যু, হাসপাতালে ছেলে

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে বাবার মৃত্যু, হাসপাতালে ছেলে
প্রতীকী ছবি

জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় ছেলেকে বাঁচাতে পুকুরে নেমে বরেন্দ্র পাম্পের ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জামাল উদ্দিন (৪৮) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তাঁর ছেলে রাসেল (১১)। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার উদয়পুর ইউনিয়নের ইটাতলা গ্রামের শালুকগাড়ী পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জামাল উদ্দিন ওই গ্রামের জপো উদ্দিনের ছেলে।

প্রতিবেশী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুকুরের পানি কমানোর জন্য বাড়ি থেকে বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে একটি বরেন্দ্র পাম্প চালু করেন জামাল উদ্দিন। সারারাত পাম্প চালানোর পর আজ সকালে তাঁর ছেলে রাসেল পাম্পের বিদ্যুতের লাইন খুলে দিতে পুকুরে নামে। এ সময় পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন জামাল উদ্দিন।

পুকুরে নামার পর রাসেল ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলে চিৎকার করলে ছেলেকে উদ্ধার করতে জামাল উদ্দিন পুকুরে ঝাঁপ দেন। এ সময় বরেন্দ্র পাম্পের ছেঁড়া বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বাবা-ছেলে দুজনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জামাল উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত রাসেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কালাই থানার পরিদর্শক (তদন্ত) দীপেন্দ্রনাথ বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

জয়পুরহাটমৃত্যুরাজশাহী বিভাগকালাইবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
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