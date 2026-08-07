ব্রহ্মপুত্র নদে নিখোঁজ কৃষকের লাশ ৩ দিন পর উদ্ধার

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল স্রোতে নিখোঁজ হওয়া কৃষক সাইফুল ইসলামের (৫৫) মরদেহ তিন দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে আজ শুক্রবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
সাইফুল ইসলাম ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উচাখিলা ইউনিয়নের মরিচারচর টান মলামারি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার (৫ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে উচাখিলা ইউনিয়নের বটতলা বালুরঘাটসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদে স্রোতে ভেসে যাওয়া একটি নৌকার পাটাতন উদ্ধারের জন্য নদীতে নামেন সাইফুল। এ সময় প্রবল স্রোতের কবলে পড়ে তিনি পানিতে তলিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা নৌকা নিয়ে নদীর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।
খবর পেয়ে ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের লিডার জলিলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি ডুবুরি দল বুধবার ও বৃহস্পতিবার ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে দুই দিন অভিযান চালিয়েও সাইফুলের সন্ধান না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসন ও স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করে ফায়ার সার্ভিস।
এরপর শুক্রবার সকালে গফরগাঁও ও হোসেনপুর উপজেলার মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদে ড্রেজার মেশিনের পাইপের সঙ্গে একটি মরদেহ আটকে থাকার খবর পান সাইফুলের স্বজনেরা। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি সাইফুলের বলে শনাক্ত করেন। পরে ট্রলারে করে মরদেহটি তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।
ঈশ্বরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা রাম প্রসাদ পাল বলেন, ডুবুরি দল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সাইফুল ইসলামের কোনো সন্ধান পায়নি। নদীর প্রবল স্রোতের কারণে মরদেহটি অনেক দূরে ভেসে গফরগাঁও এলাকার দিকে চলে যায়। পরে সেখান থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে এসেছেন।
শেরপুরের জেলা প্রশাসক ফরিদা ইয়াসমিনের সহযোগিতায় চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সুস্থ হয়েছেন মো. রিপন মিয়া (৩৭) নামের এক প্রান্তিক আলুচাষি। আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা শহরের একটি স্ব-স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। রিপন মিয়া সদর উপজেলার লছমনপুর ইউনিয়নের দড়িপাড়া গ্রামের৩ মিনিট আগে
ভৈরব-আশুগঞ্জ অংশের মেঘনা নদীতে সরকারি কনডেনসেট চুরি ও পাচারের অভিযোগ উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পাইপলাইন ও তেলবাহী জাহাজ থেকে চুরি করে তেল সংগ্রহ করে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ।৮ মিনিট আগে
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার সখিপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে এক তরুণী ও তার দুই ভাই-বোনকে আটকে রেখে নির্যাতন, গাছে বেঁধে মারধর এবং তরুণীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ; ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে।১১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে জামালপুর কমিউটার ট্রেনের চারটি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পর ঢাকার সঙ্গে জামালপুরের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়।২৯ মিনিট আগে