Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ব্রহ্মপুত্র নদে নিখোঁজ কৃষকের লাশ ৩ দিন পর উদ্ধার

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ব্রহ্মপুত্র নদে নিখোঁজ কৃষকের লাশ ৩ দিন পর উদ্ধার
সাইফুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবল স্রোতে নিখোঁজ হওয়া কৃষক সাইফুল ইসলামের (৫৫) মরদেহ তিন দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে আজ শুক্রবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

সাইফুল ইসলাম ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার উচাখিলা ইউনিয়নের মরিচারচর টান মলামারি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার (৫ আগস্ট) বেলা আড়াইটার দিকে উচাখিলা ইউনিয়নের বটতলা বালুরঘাটসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদে স্রোতে ভেসে যাওয়া একটি নৌকার পাটাতন উদ্ধারের জন্য নদীতে নামেন সাইফুল। এ সময় প্রবল স্রোতের কবলে পড়ে তিনি পানিতে তলিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা নৌকা নিয়ে নদীর বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।

খবর পেয়ে ময়মনসিংহ ফায়ার সার্ভিসের লিডার জলিলের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি ডুবুরি দল বুধবার ও বৃহস্পতিবার ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার অভিযান চালায়। তবে দুই দিন অভিযান চালিয়েও সাইফুলের সন্ধান না পাওয়ায় বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলা প্রশাসন ও স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করে ফায়ার সার্ভিস।

এরপর শুক্রবার সকালে গফরগাঁও ও হোসেনপুর উপজেলার মধ্যবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদে ড্রেজার মেশিনের পাইপের সঙ্গে একটি মরদেহ আটকে থাকার খবর পান সাইফুলের স্বজনেরা। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি সাইফুলের বলে শনাক্ত করেন। পরে ট্রলারে করে মরদেহটি তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের কর্মকর্তা রাম প্রসাদ পাল বলেন, ডুবুরি দল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও সাইফুল ইসলামের কোনো সন্ধান পায়নি। নদীর প্রবল স্রোতের কারণে মরদেহটি অনেক দূরে ভেসে গফরগাঁও এলাকার দিকে চলে যায়। পরে সেখান থেকে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা নিয়ে এসেছেন।

বিষয়:

ঈশ্বরগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরকৃষকলাশব্রহ্মপুত্র
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