ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনারের বাসভবনে আগুন, আইসিইউতে হাইকমিশনার দম্পতি

রাজধানীর গুলশানে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার ও তাঁর স্ত্রী নাইমা ইমরান। তাঁদের রাজধানীর কন্টিনেন্টাল হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার আগুনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ডিপ্লোমেটিক সিকিউরিটি বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) সৈয়দ মোহাম্মদ ফরহাদ। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লে হাইকমিশনার ইমরান হায়দার ও তাঁর স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।’
ডিসি ফরহাদ আরও বলেন, ‘এটি একটি কূটনৈতিক বাসভবন। তাই নিয়ম অনুযায়ী অনুমতি ছাড়া সেখানে আমাদের প্রবেশের সুযোগ নেই। তবে ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোর আনুমানিক ৪টা ৫৫ মিনিটে বাসভবনের একটি টেলিভিশনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে ঘন ধোঁয়া দ্রুত পুরো বাসভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ার কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হন হাইকমিশনার দম্পতি।
ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের ওয়্যারহাউস পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) আনোয়ারুল ইসলাম জানান, ভোর ৪টা ৫৬ মিনিটে আগুনের খবর পেয়ে বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আগুন বড় আকার ধারণ করেনি। তাই দ্রুতই তা নির্বাপণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে বাসভবনে প্রচুর ধোঁয়া জমে যায়। পরে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে ধোঁয়া অপসারণ করা হয়। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে টেলিভিশনে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।’
এদিকে ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা নিয়ে ইমরান হায়দার ও তাঁর স্ত্রী নাইমা ইমরানকে রাজধানীর কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, তাদের আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
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