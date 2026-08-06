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বিটিভির নতুন মহাপরিচালক কাজী জেসিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ২১: ৪৩
বিটিভির নতুন মহাপরিচালক কাজী জেসিন
কাজী জেসিন। ছবি: কাজী জেসিনের ফেসবুক থেকে নেওয়া

সাংবাদিক কাজী জেসিনকে এক বছরের চুক্তিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান, পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে কাজী জেসিনকে ওই পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। যোগদানের তারিখ থেকে এই নিয়োগ কার্যকর হবে। নিয়োগের অন্যান্য শর্ত অনুমোদিত চুক্তিপত্র দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।

আলাদা প্রজ্ঞাপনে বিটিভির মহাপরিচালক পদে চুক্তিতে নিয়োজিত মো. মাহবুবুল আলমের নিয়োগের অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করা হয়েছে।

বিষয়:

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