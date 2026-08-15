Ajker Patrika
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জয়পুরহাট

ক্ষেতলালে চোর সন্দেহে দুই যুবককে মারধরের অভিযোগ, একজনের মৃত্যু

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
ক্ষেতলালে চোর সন্দেহে দুই যুবককে মারধরের অভিযোগ, একজনের মৃত্যু
আজ সকালে মহব্বতপুর পদ্মপুকুর এলাকা থেকে হতাহত দুজনকে উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলার মামুদপুর ইউনিয়নের মহব্বতপুর পদ্মপুকুর এলাকায় চোর সন্দেহে দুই যুবককে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এতে লাল বাদশা (১৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই স্থান থেকে মাইদুল (১৮) নামে আরেক যুবককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত লাল বাদশা উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের আলমপুর আদর্শ গ্রামের জামালের ছেলে। আহত মাইদুল একই এলাকার ইব্রাহিমের ছেলে। তারা দুজন বন্ধু বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে মহব্বতপুর পদ্মপুকুর এলাকায় দুই যুবককে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ক্ষেতলাল থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাল বাদশাকে মৃত অবস্থায় এবং মাইদুলকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে মাইদুলকে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

জীবিত উদ্ধার হওয়া মাইদুল জানান, জামালগঞ্জ চারমাথা এলাকার একটি তেলের পাম্পের কাছ থেকে কয়েকজন ব্যক্তি তাঁদের ডেকে একটি বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের মারধর ও নির্যাতন করা হয়। পরে তাঁদের মাঠের পাশে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। ওই ব্যক্তিদের সামনে পেলে তিনি চিনতে পারবেন বলে জানান মাইদুল। তবে তাঁদের নাম বা বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন না।

নিহত লাল বাদশার পরিবারের দাবি, তিনি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ছিলেন।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, চোর সন্দেহে দুই যুবককে মারধর ও নির্যাতন করা হয়ে থাকতে পারে। একপর্যায়ে তাঁদের মাঠের পাশে ফেলে রেখে যায় হামলাকারীরা। সেখানে লাল বাদশার মৃত্যু হয় এবং মাইদুল অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। তবে কী কারণে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা তদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ক্ষেতলাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুক্তারুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে একজনকে মৃত এবং অপরজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছে। ঘটনাটি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

জয়পুরহাটমৃত্যুরাজশাহী বিভাগক্ষেতলালজেলার খবর
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