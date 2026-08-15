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খুলনা

খুলনায় ৪৫ কেজি হরিণের মাংসসহ আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় ৪৫ কেজি হরিণের মাংসসহ আটক ২
৪৫ কেজি হরিণের মাংসসহ আটক দুই ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

খুলনার দাকোপ উপজেলার নলিয়ান বাজার ও দোয়ানিরগেট-সংলগ্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ৪৫ কেজি হরিণের মাংসসহ দুই অবৈধ মাংস ব্যবসায়ীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

কোস্ট গার্ড জানায়, গতকাল শুক্রবার (১৪ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট নলিয়ানের একটি দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়। অভিযানে ৪৫ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়।

পরে জব্দ করা হরিণের মাংস ও আটক দুই ব্যক্তিকে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নলিয়ান ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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