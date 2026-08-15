সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে এসে পর্যটকের মৃত্যু

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে বেড়াতে এসে মাইনুল ইসলাম রিফাত (২১) নামে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে স্রোতের পানিতে তলিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক নাতিকুল ইসলাম।
মৃত মাইনুল ইসলাম রিফাতের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং তিনি নবীনগর সরকারি কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র।
রিফাতের সঙ্গে থাকা বন্ধু সাব্বির রহমান জানান, তারা চার বন্ধু মিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্রে ঘুরতে আসেন। বেলা ১১টার দিকে সবাই পর্যটনকেন্দ্রে গোসল করতে নামেন। হঠাৎ স্রোতে রিফাত পানিতে তলিয়ে যান। এর কিছুক্ষণ পর তাঁর লাশ নদীর পাশে পাওয়া যায়।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উছমান গণি জানান, সাদাপাথরে ঘুরতে এসে এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। লাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়েছে। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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