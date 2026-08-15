ঝালকাঠিতে জেল থেকে পালানো সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

ঝালকাঠি জেলা কারাগার থেকে সাজা ভোগের সময় পালিয়ে যাওয়া আসামি মনির হাওলাদারকে প্রায় দুই বছর পর গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ শুক্রবার রাতে নলছিটি উপজেলার সিদ্ধকাঠি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার আসামি মনির হাওলাদার (হাসান) উপজেলার সিদ্ধকাঠি ইউনিয়নের ফুলহরি গ্রামের মৃত জৈনদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালের একটি মামলায় আদালত মনির হাওলাদারকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন। সাজা ভোগের সময় প্রায় দুই বছর আগে তিনি জেলা কারাগার থেকে পালিয়ে যান। এর পর থেকে তিনি পলাতক ছিলেন। আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরের অংশ হিসেবে শুক্রবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান সোহাগ বলেন, জেল থেকে পালিয়ে থাকা সাজাপ্রাপ্ত ও পরোয়ানাভুক্ত আসামি মো. মনির হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শনিবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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