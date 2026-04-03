Ajker Patrika
জয়পুরহাট

ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক থাকলে আলুতে এত ক্ষতি হতো না: খাদ্য প্রতিমন্ত্রী

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ৫১
কানমোনা-হারাবতী খালের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আবদুল বারী।

জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. আবদুল বারী বলেছেন, ‘আমাদের এলাকায় আলুর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মূল কারণগুলোর একটি ছিল ড্রেনেজ ব্যবস্থা ঠিক না থাকা। খালগুলো সচল থাকলে কৃষকদের এত বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না।’ আজ শুক্রবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার কানমোনা-হারাবতী খালের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘দেশে অতিরিক্ত যে ১৫-২০ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়, সেটিকে কীভাবে ব্যবহার করে আমরা আলুর দাম ঠিক রাখতে পারি—সে ব্যবস্থাও আমরা করব। সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার জন্য কাজ করছে। পাশাপাশি দেশে উৎপাদিত অতিরিক্ত আলু কীভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়েও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে কৃষকেরা ন্যায্যমূল্য পান এবং ক্ষতির মুখে না পড়েন।’

এ দিন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় ‘সেচ ও নিকাশ (ড্রেনেজ) কাঠামো’ উপখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপপ্রকল্প হিসেবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক আল মামুন মিয়া, কালাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আরা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইব্রাহিম হোসেন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মৌদুদ আলম, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল আলীম প্রমুখ।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

