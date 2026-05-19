রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

রাঙামাটি সদর থেকে উদ্ধার করা প্রায় ৬ ফুট লম্বা ও ৭ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) সকালে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে সাপটি অবমুক্ত করা হয়। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের কাপ্তাইয়ের সহকারী বন সংরক্ষক মো. জামাল হোসেন ভূঁইয়া, কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মামুনুর রহমানসহ বন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের রাঙামাটি সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা মাহামুদুল হক মুরাদ জানান, গতকাল সোমবার (১৮ মে) রাত ৯টার দিকে রাঙামাটি শহরের হ্যাপির মোড় এলাকার খাজা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি দোকানের জানালায় প্যাঁচানো অবস্থায় অজগরটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা।
খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটি উদ্ধার করে সদর রেঞ্জ কার্যালয়ে নিয়ে আসে। পরে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশে আজ সকালে সাপটি কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়।
দুর্নীতির দুই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।১৪ মিনিট আগে
ফেনী থেকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাউন্সিলর হয়েছেন তরুণ ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম অপু। তাঁর এই প্রাপ্তিতে জেলার ক্রীড়াঙ্গন ও সামাজিক অঙ্গনে আনন্দ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।২১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন কার্যালয় থেকে নরেন্দ্র ধর (৪০) নামের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৯ মে) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নগরের খুলশীর কার্যালয় থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের...২৭ মিনিট আগে
বরিশালের হিজলায় বিয়ের প্রলোভনে এক তরুণীকে লঞ্চে ধর্ষণের অভিযোগে সৌরভ খান নামের এক যুবককে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার প্রায় দুই সপ্তাহ পর অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।৩০ মিনিট আগে