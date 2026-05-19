Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

রাঙামাটি থেকে উদ্ধার অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
উদ্ধার হওয়া অজগর সাপ টি কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্কে অবমুক্ত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটি সদর থেকে উদ্ধার করা প্রায় ৬ ফুট লম্বা ও ৭ কেজি ওজনের একটি অজগর সাপ কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ। আজ মঙ্গলবার (১৯ মে) সকালে কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে সাপটি অবমুক্ত করা হয়। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের কাপ্তাইয়ের সহকারী বন সংরক্ষক মো. জামাল হোসেন ভূঁইয়া, কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. মামুনুর রহমানসহ বন বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের রাঙামাটি সদর রেঞ্জ কর্মকর্তা মাহামুদুল হক মুরাদ জানান, গতকাল সোমবার (১৮ মে) রাত ৯টার দিকে রাঙামাটি শহরের হ্যাপির মোড় এলাকার খাজা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি দোকানের জানালায় প্যাঁচানো অবস্থায় অজগরটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা।

খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটি উদ্ধার করে সদর রেঞ্জ কার্যালয়ে নিয়ে আসে। পরে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নির্দেশে আজ সকালে সাপটি কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে অবমুক্ত করা হয়।

বিষয়:

রাঙামাটিবন বিভাগচট্টগ্রাম বিভাগঅজগরজেলার খবর
ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

