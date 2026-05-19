দুদকের দুই মামলায় জামিন নাকচ সাবেক বিচারপতি মানিকের

দুর্নীতির দুই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ পৃথক আদেশে তাঁর জামিন নামঞ্জুর করেন।
এই দুই মামলার একটি করা হয়েছে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে। অন্যটি হলো ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দের অভিযোগে মামলা। দুটি মামলাই করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সাবেক বিচারপতি মানিকের পক্ষে আজ পৃথক এই দুই মামলায় জামিনের আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করেন।
দুদকের আইনজীবী মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম এসব তথ্য আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন।
গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ২৩ আগস্ট রাতে সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত থেকে শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে আটক করে বিজিবি। পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক একাধিক হত্যা ও হত্যাচেষ্টা মামলা এবং দুর্নীতির মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। তিনি কারাগারে আছেন।
